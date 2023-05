Palermo, la giornata dell’allerta meteo: “Altra pioggia” VIDEO

Il punto sull'ondata di maltempo. Cosa ha detto il sindaco nella sua ispezione.

2' DI LETTURA

Palermo guarda il cielo, aspetta l’evolversi della situazione metereologica. Il sindaco, Roberto Lagalla, è andato a compiere una ispezione su un mezzo attrezzato dei vigili urbani, come testimonia il video che mostriamo. Mentre parla con le maestranze al lavoro, in via Ugo La Malfa, dice: “E’ prevista altra pioggia”. La giornata dell’allerta meteo si prospetta lunga.

Mondello, via La Malfa

La situazione più critica resta quella di Mondello. Di fatto la borgata è impraticabile. Per sicurezza, il lungomare è stato chiuso. E’ perfino difficile rientrare a casa, come abbiamo raccontato. Via La Malfa è un’altra frontiera del disagio. “Squadre della Protezione civile, Amap e associazioni di volontari impegnate in particolare a Mondello e via Ugo La Malfa. Chiusa via Imera – recita, telegraficamente, una nota del Comune -. Una decina di idrovore della Protezione civile in funzione nel Palermitano. In città attive in via Messina Montagne, in via Ugo La Malfa e una a Tommaso Natale, zona Marinella e un’altra della Città Metropolitana a Mondello”.

Gli interventi dei vigili del fuoco

Tante le chiamate ai vigili del fuoco a Palermo, tanti gli interventi. A Brancaccio sono in corso controlli per infiltrazioni d’acqua negli appartamenti. A Capaci un automobilista, rimasto bloccato nell’abitacolo, è stato soccorso. Allagamenti anche nella zona di Danisinni e in via Roccazzo. Problemi anche allo Zen.

La gestione dell’emergenza

“Palermo e il suo territorio, in queste ore, sono state oggetto di una forte ondata di maltempo con precipitazioni abbondantemente al di sopra della norma. Abbiamo seguito attraverso la Protezione civile comunale l’evolversi del fenomeno emettendo quei divieti che hanno consentito di alleggerire il traffico nella città e seguito, momento per momento, quelli che sono gli abituali e tradizionali punti di crisi perché oggetto di allagamento“. Così, il sindaco Lagalla che, prima di compiere la sua ispezione, ha fatto il punto al polo tecnico di via Ausonia. E’ attiva l’app sullo stato dei sottopassi (rp).