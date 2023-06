Palermo, continuano i controlli a Borgo Vecchio dopo l’aggressione al poliziotto

Vanno avanti le indagini per risalire alle 40 persone coinvolte nel pestaggio

Nuova notte di controlli al Borgo Vecchio a Palermo da parte della polizia dopo l’aggressione da parte di una quarantina di persone a un agente che aveva bloccato un ladro. Nel rione sono state eseguite perquisizioni e verifiche sulle attività commerciali e su locali.

Intanto proseguono a ritmo serrato le indagini per risalire agli aggressori dell’agente ricoverato in ospedale con una prognosi di 40 giorni. I poliziotti stanno visionando immagini che hanno ripreso l’aggressione per risalire agli autori.

Durante le perquisizioni per strada è stata trovata una moto Gs appena rubata e subito restituita al legittimo proprietario. Elevate multe ad alcuni esercenti.

Una panineria è stata sanzionata con 2 mila euro per occupazione abusiva del suolo pubblico. Gli agenti hanno trovato sedie e tavolini sulla sede stradale. Ad un altro esercente sono state contestate l’occupazione del suolo pubblico e altre irregolarità per un totale di 4 mila euro.

Ieri, a conclusione dei servizi, sono state controllate 172 persone di cui 69 con precedenti penali e 10 sottoposte a misure varie, 2 sono state denunciate; 73 veicoli controllati, elevate 18 sanzioni al codice della strada, 3 sequestri amministrativi.

Il valore delle contestazioni amministrative d’illecito è di 6.996 euro. I controlli proseguiranno senza soluzione di continuità.