Da anni i documenti di programmazione non passavano dal consiglio

PALERMO – Il budget 2025 ed il piano industriale 2025-2027 di AMG Energia sono stati approvati oggi dal Consiglio comunale con una delibera immediatamente esecutiva. I documenti di programmazione, che avevano già avuto il via libera della giunta comunale e parere positivo da parte di tutti gli uffici comunali a cui sono stati sottoposti, da anni non venivano approvati dall’assemblea cittadina.

L’approvazione di oggi è un passaggio fondamentale che consente alla società partecipata dal Comune di riavviare l’iter per l’assunzione di 10 operai destinati al settore gas e ai servizi che si occupano di pubblica illuminazione e impianti termici, aree che soffrono di maggiori criticità per la mancanza di personale.

Un “risultato importante”

Soddisfazione è stata espressa dal Consiglio di amministrazione di AMG Energia, presente in aula, che ha seguito la predisposizione dei documenti di programmazione e l’iter di approvazione.

“Portiamo a casa un risultato importante – dichiarano il presidente Francesco Scoma, la vicepresidente Lucia Alfieri e il consigliere Nino Iacono –. I documenti approvati oggi sono fondamentali per la vita di una società che ha natura industriale e imprescindibili per lo svolgimento della piena attività dell’azienda. Da anni non ottenevano la condivisione e il via libera da parte del Comune. Ringraziamo l’assessore Alaimo, l’assessore Orlando e gli uffici comunali con cui in questi mesi abbiamo lavorato in piena sinergia e totale collaborazione”.

Ora si cerca un partner industriale

“L’approvazione di budget e piano industriale – proseguono – danno alla società la possibilità di continuare sulla strada già tracciata dall’amministrazione comunale per la ricerca di un partner industriale di alto livello che possa supportare l’azienda in un percorso di sviluppo a beneficio della città con la realizzazione di nuove infrastrutture e di attività di efficientamento energetico. AMG Energia è un’azienda sana, che si prepara a fare un percorso importante di rilancio ed è fondamentale che sia messa nelle condizioni di operare al meglio”.

Il budget 2025 ha un valore di circa 31 milioni di euro (euro 31.087.414), chiude in positivo e rispetta il pareggio economico così come richiesto dal piano di riequilibrio del Comune. Assieme al piano industriale consente la ripartenza dell’iter di selezione di 10 unità, che fanno capo al piano dei fabbisogni della società approvato dall’amministrazione comunale nel 2019.

Le selezioni per i vuoti d’organico

Le selezioni che erano state bandite nel 2020 ma successivamente sospese, consentiranno di riempire vuoti di organico, conseguenti a pensionamenti e blocco del turn over, soprattutto nei settori che si sono maggiormente svuotati e soffrono di maggiori criticità per la carenza di personale: il settore della distribuzione gas, quello della pubblica illuminazione e della conduzione degli impianti termici. A regime, il piano industriale 2025-2027 prevede l’assunzione complessivamente di 27 unità.

L’approvazione del nuovo budget consentirà anche l’erogazione ai dipendenti del buono pasto. Per quanto riguarda gli investimenti nel piano industriale del prossimo triennio, la società punta ad un ulteriore potenziamento ed ammodernamento degli impianti della rete di distribuzione gas naturale.

Oltre al rinnovo e all’ottimizzazione della rete con ampliamenti per soddisfare le richieste di nuove forniture, è previsto un incremento nella sostituzione dei vecchi misuratori con smart meter di ultima generazione, in grado consentire la telelettura assieme alla generazione di dati utili per la domotica e per il risparmio energetico di utenze produttive, pubbliche e residenziali.

Le reazioni

“Un ulteriore attenzione verso l’Amg e un chiaro segnale di apprezzamento per il lavoro che giornalmente svolge, nonostante le numerose difficoltà e carenze di uomini e mezzi. Un passaggio fondamentale dopo il contratto di servizio che consente alla società partecipata di riavviare l’iter per le assunzioni di operai destinati al settore gas e ai servizi che si occupano di pubblica illuminazione e impianti termici”. Lo dichiara il presidente della Sesta commissione Ottavio Zacco.

“L’approvazione del budget e del piano industriale di Amg Energia segna un punto di svolta per il futuro dell’azienda che finalmente potrà tornare ad assumere, guardando al futuro con serenità e prospettive di crescita. Complimenti alla governance, alla struttura dirigenziale e a tutti i lavoratori di AMG Energia che in questi mesi hanno lavorato duramente per garantire servizi essenziali alla città e al contempo porre le basi per il definitivo rilancio dell’azienda. Come consiglio comunale e come forza politica abbiamo sempre fatto la nostra parte e così continueremo a fare nell’interesse dell’azienda, dei lavoratori e dei cittadini”. Lo dichiara il capogruppo della Dc Domenico Bonanno.

“L’approvazione del budget 2025 di Amg e del piano industriale, da parte del consiglio comunale di Palermo, permetterà di proseguire nel piano di rilancio della società partecipata che passa anche dagli investimenti e dal rafforzamento del capitale umano. Il consiglio comunale ha dimostrato ancora una volta senso di responsabilità e attenzione verso le partecipate che si traduce in servizi migliori alla città sia per la metanizzazione che per l’illuminazione pubblica su cui servono decisi passi in avanti”. Lo dice il segretario cittadino di Fdi Antonio Rini.