Palermo, approvato il piano triennale delle opere pubbliche

Piena soddisfazione dalla maggioranza

PALERMO – Il consiglio comunale di Palermo, con la votazione di oggi, ha dato l’ok definitivo all’approvazione del piano triennale per le opere pubbliche.

Soddisfazione è espressa dal sindaco Roberto Lagalla e dall’assessore alle opere Pubbliche Totò Orlando. “Con l’approvazione in Consiglio Comunale del Piano Triennale delle Opere Pubbliche – dichiarano in una nota il sindaco e l’assessore – , Palermo compie un passo fondamentale verso la realizzazione di interventi strategici che parlano di futuro, coesione e giustizia territoriale”.

“Tra le opere più significative, vogliamo sottolineare con particolare orgoglio il via libera alla realizzazione dell’asilo nido di Brancaccio, intitolato alla memoria di Padre Pino Puglisi. Un luogo simbolico, che unisce educazione, legalità e speranza, proprio nel quartiere dove don Puglisi ha speso la sua vita al servizio dei più piccoli e dei più fragili”.

“Ma il piano guarda anche alla rigenerazione urbana e alla valorizzazione del nostro patrimonio naturale e costiero. Con il progetto del Porticciolo della Bandita, la riqualificazione della Costa Sud entra finalmente in una fase operativa, restituendo dignità, fruibilità e bellezza a una zona da troppo tempo trascurata. Al centro delle priorità la rigenerazione della piazza dello Zen, ma anche il cuore della città con la rigenerazione di via Roma, con interventi di riqualificazione urbana e valorizzazione commerciale”.

“Infine, grande attenzione è riservata alla mobilità con le nuove linee del tram e allo sport. Con il rilancio del Velodromo e il progetto della nuova Cittadella dello Sport, vogliamo restituire agli sportivi, alle famiglie e alle nuove generazioni spazi moderni, accessibili e multifunzionali, capaci di promuovere benessere, aggregazione e socialità in tutti i quartieri. Questo Piano – concludono – non è un elenco di opere, ma una visione di città: una Palermo che investe nei suoi quartieri, nei giovani, nello sport, nella bellezza e nella legalità. Ringraziamo il Consiglio Comunale e le commissioni per il lavoro preparatorio che ha portato al voto favorevole e tutti gli uffici tecnici. Da oggi comincia una nuova fase di concreta attuazione dei progetti e dialogo con i territori”.

Anello: “Campo Malvagio in concessione alla Federazione rugby”

“Il Consiglio comunale ha approvato un emendamento che inserisce nel Piano triennale delle opere pubbliche il progetto di riqualificazione del campo Malvagno, all’interno della Favorita, affidato in concessione dall’amministrazione comunale alla Federazione italiana rugby per farne un centro federale di livello nazionale”, a dichiararlo è Alessandro Anello, assessore allo sport del comune di Palermo.

“Il rugby, calcio a parte, dopo il tennis in questo momento è lo sport più popolare in Italia. Con l’approvazione del Piano triennale potrà finalmente partire l’iter per la riqualificazione che in sinergia con la Federazione rugby porteremo avanti nel più breve tempo possibile. Ringrazio il responsabile della Federazione italiana rugby del Sud Italia, Orazio Arancio, per il lavoro di squadra portato avanti negli ultimi mesi con l’obiettivo di consegnare ai palermitani un impianto moderno ed efficiente. Il grande rugby a Palermo”.

Milazzo (FdI): “Approvata la realizzazione della rete fognaria in via Vicolo Parisi”

“Il Consiglio Comunale ha approvato l’inserimento nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, per l’annualità 2026, la realizzazione della rete fognaria idrica Via Vicolo Parisi che collegherà Via Cruillas a Via Mango. Questa infrastruttura – spiega il consigliere di Fratelli d’Italia Giuseppe Milazzo – riveste un’importanza fondamentale per il territorio, in quanto le attuali condizioni di gestione delle acque nere e reflue hanno causato gravissimi disagi ai residenti della zona”.

“Siamo consapevoli delle difficoltà che i cittadini hanno dovuto affrontare in questi tanti anni e siamo determinati a garantire una soluzione definitiva provvedendo al reperimento delle risorse per trasferirla nell’elenco annuale e realizzarla nel più breve tempo possibile. Questo è un passo significativo che restituirà dignità al quartiere di Cruillas”.

Inzerillo: “Sì all’asilo”

Soddisfazione per il via libera all’asilo viene espressa da Gianluca Inzerillo di Forza Italia. “Abbiamo perso fin troppo tempo, ma alla fine ha prevalso il buon senso nell’interesse di Brancaccio e della città. Avremmo potuto avviare i lavori già da mesi ma adesso l’importante è fare presto per offrire ai bambini del quartiere un asilo moderno e all’avanguardia, onorando così la memoria del beato Pino Puglisi”.

Zacco e Tramuto (FI): “Soddisfatti per la rigenerazione del Mercato delle Pulci”

“Esprimiamo grande soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025/2027 che prevede, per l’annualità 2026, un intervento strategico di rigenerazione urbana per il Mercato delle Pulci e Piazza Domenico Peranni, per un importo complessivo di € 4.301.256,00″, a dichiararlo sono il consigliere comunale Ottavio Zacco e il consigliere della I circoscrizione Francesco Tramuto.

“Questo risultato – aggiungo Zacco e Tramuto – rappresenta un passo fondamentale per restituire dignità e nuova vita a un luogo storico della nostra città, situato nel cuore del centro storico, a pochi passi dalla Cattedrale e dal Palazzo Reale. La riqualificazione del Mercato delle Pulci non è solo un intervento infrastrutturale, ma un vero e proprio progetto di rilancio culturale, turistico e commerciale, che mira anche a sostenere la rigenerazione e la valorizzazione delle botteghe storiche e delle attività tradizionali presenti nell’area, rafforzandone l’identità e il ruolo di attrazione per cittadini e visitatori”.

“Rivolgiamo – concludono – un sentito ringraziamento al Sindaco Roberto Lagalla e all’Amministrazione comunale per la sensibilità dimostrata e per avere condiviso l’importanza di questo progetto, che sarà determinante per il rilancio di uno dei luoghi più caratteristici della città, rendendolo nuovamente un punto di riferimento per residenti, turisti e operatori economici”.

Il consigliere Zacco, inoltre, esprime soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento per l’inserimento nel Programma delle Opere Pubbliche dell’intervento di riqualificazione e messa in sicurezza delle palestre della Scuola Elementare Pascoli – Plesso I.C.S. Borgese di Partanna Mondello.

“La sicurezza e la qualità degli spazi scolastici rappresentano una priorità assoluta per la nostra comunità – spiega – investire nella manutenzione e nell’adeguamento delle strutture significa garantire ai nostri bambini un ambiente sano, sicuro e adeguato alla loro crescita educativa e sportiva.Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Sindaco Roberto Lagalla e all’Assessore Totò Orlando per l’attenzione e la sensibilità dimostrata verso il territorio e verso le famiglie, confermando l’impegno dell’Amministrazione a mettere la scuola e i più piccoli al centro delle politiche pubbliche”.

Rini (FdI): “Una città all’avanguardia che guarda al futuro”

“L’approvazione in consiglio comunale del piano triennale delle opere pubbliche permetterà all’intera città di Palermo di guardare al futuro con certezze, ma anche di essere all’avanguardia”, afferma il consigliere di Fratelli d’Italia Antonio Rini, presidente della commissione Lavori Pubblici.

“Tra le opere approvate ci sono oltre 20 milioni per il restauro del Teatro Massimo, un polmone culturale e sempre più simbolo della città”, spiega il consigliere Rini.

“Tra le opere che potranno finalmente vedere la luce – aggiunge Rini – c’è il completamento delle linee del Tram, con parcheggi di interscambio, che permetteranno di decongestionare il traffico in città, ma anche l’ampliamento del cimitero dei Rotoli, dove i defunti potranno riposare in pace”.

“Approvati – continua il presidente della commissione – i lavori di restauro delle palestre scolastiche, che avranno un nuovo volto, permettendo agli studenti di svolgere in serenità le ore di educazione fisica, e anche dei Cantieri Culturali alla Zisa che saranno sempre di più a disposizione dei cittadini”.

“Infine – conclude Rini – voglio ringraziare l’amministrazione, il consiglio comunale e, in particolare, il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia guidato da Giuseppe Milazzo che ha avuto un atteggiamento propositivo e ha dato un apporto importante nella conduzione dei lavori dell’Aula, permettendo l’approvazione del piano triennale”.

Lavoriamo per Palermo: “Ennesima dimostrazione di buona amministrazione”

“L’approvazione avvenuta oggi del piano triennale rappresenta l’ennesima dimostrazione plastica di buona amministrazione della giunta Lagalla”, dichiarano i consiglieri del gruppo “Lavoriamo per Palermo-Grande Sicilia”, Dario Chinnici, Antonino Abbate, Leonardo Canto, Fabrizio Ferrandelli e Ottavio Zacco.

“Per il terzo anno consecutivo, contrariamente a quanto avvenuto in passato, il piano è stato riallineato all’annualità corrente e pertanto la città potrà usufruire di opere strategiche per la riqualificazione e lo sviluppo. Come già avvenuto per l’annualità 2023 e 2024 più della metà delle opere presenti nell’elenco annuale hanno visto la luce e pertanto guardiamo con l’ottimismo della ragione anche a tutte le opere inserite nell’elenco del 2025 che non rappresenta più un ‘libro dei sogni’ ma un atto di seria programmazione delle opere strategiche per la nostra città: dal project financing per gli impianti di illuminazione, agli accordi quadro per proseguire i lavori di rifacimento di strade e marciapiedi passando per innumerevoli interventi di realizzazione di opere strategiche nonché riqualificazione, valorizzazione manutenzione e restauro di opere ed impianti emerge il taglio di grande concretezza ed attenzione alle esigenze del territorio dell’atto.

“Va inoltre sottolineata la dinamicità dell’amministrazione attiva è riuscita ancora una volta ad intercettare, oltre alle fonti di finanziamento interne, anche le fonti extracomunali ed i finanziamenti cogliendo ogni occasione utile di sviluppo armonizzandole in un piano che con ogni probabilità potrà vedere delle modifiche nei mesi seguenti proprio in relazione a nuove ed emergenti esigenze. Un plauso – concludono – va pertanto a tutta la Giunta, gli uffici ed ai colleghi consiglieri che, approvando questo atto, consentono di sbloccare gli iter amministrativi necessari e propedeutici alla realizzazione di queste importanti opere per la città”.

Figuccia (Lega): “Strumento fondamentale per lo sviluppo della città”

“Oggi abbiamo approvato il Piano triennale delle opere pubbliche, uno strumento fondamentale per la crescita e lo sviluppo della nostra città. Un piano che guarda al sociale, allo sport, alle scuole, alla cultura e alla mobilità, con interventi concreti che rispondono ai bisogni reali dei palermitani”, a dichiararlo è Sabrina Figuccia, capo gruppo della Lega in consiglio comunale.

“Tra le opere più significative: la ristrutturazione della chiesa di piazza San Paolo a Borgo Nuovo, con oltre 1,2 milioni di euro di fondi ex Gescal oltre alle risorse del progetto Caivano; la realizzazione di uno spazio per i senza fissa dimora in via Messina Marine, progetto sperimentale e replicabile in altre aree della città; la riqualificazione del mercato ittico“.

“A queste si aggiungono: la ristrutturazione delle palestre scolastiche, che saranno accessibili anche nel pomeriggio; il restauro del Teatro Massimo e dei Cantieri culturali della Zisa; la manutenzione straordinaria delle ciclovie; la creazione di un polo per il rugby ai Campi Malvagno; il sovrappasso di via Perpignano, atteso da anni dai cittadini”.

“Non solo: grazie a un ordine del giorno approvato, si impegna l’amministrazione a realizzare un asilo nido in via Falconara a Baida, al posto di una antenna, per dare finalmente alle famiglie un luogo accogliente e sicuro per i propri bambini. Si tratta – conclude la consigliera Figuccia – di scelte che vanno nella direzione di una Palermo più vivibile, moderna e attenta ai bisogni delle persone. La Lega continuerà a lavorare in Consiglio comunale per trasformare questi progetti in realtà concrete, perché la città merita di tornare a crescere e a credere nel proprio futuro”.

Piampiano (FI): “Grande soddisfazione”

“Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione da parte del Consiglio comunale del Programma triennale delle opere pubbliche. Ho potuto approfondire la proposta di deliberazione sia in seno alla Commissione consiliare Opere pubbliche, di cui sono componente, sia in qualità di capogruppo, apprezzando il lavoro svolto dall’Amministrazione comunale” a dichiaralo è Leopoldo Piampiano, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale.

“Negli ultimi anni l’Amministrazione ha dimostrato attenzione e cura per la città, destinando risorse significative all’edilizia scolastica, alle reti fognarie, ai cimiteri, agli impianti sportivi, agli immobili comunali, alla manutenzione ERP, al consolidamento di Monte Pellegrino con un investimento di 150 milioni di euro e al potenziamento dell’illuminazione pubblica”.

“Per il 2025 – aggiunge Piampiano – sono previsti circa 80 interventi, tra i quali spiccano il ripristino dell’approdo della Tonnara Bordonaro, la realizzazione del parcheggio pubblico di via Papa Sergio I, l’asilo nido “Padre Pino Puglisi”, il collegamento tra via del Tritone e via Rosario Nicoletti, le nuove linee tramviarie, i parcheggi di interscambio con il coinvolgimento dei privati. Sono stati inoltre approvati emendamenti tecnici che anticipano al 2026 il primo lotto della pista ciclabile Green Way e, grazie ai fondi FUA, sarà possibile finanziare diversi interventi sulle palestre scolastiche. Questo Programma triennale rappresenta un passo concreto verso una città più moderna, sicura e sostenibile, confermando come il lavoro costante di questi ultimi anni possa tradursi in risposte tangibili alle esigenze dei cittadini”.

Giaconia (Gruppo Misto): “Approvato il completamento via Di Benedetto”

“Nell’ambito della discussione sul piano triennale delle opere pubbliche 2025-2027, il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità un emendamento – presentato dalle forze di opposizione di cui sono primo firmatario – che inserisce, nell’annualità 2026, l’intervento di eliminazione della barriera stradale (“tappo”) e di completamento della via Di Benedetto, nel quartiere Tommaso Natale”, a dichiararlo è il consigliere comunale Massimo Giaconia del Gruppo Misto.

“L’opera – aggiunge Giaconia – consentirà di migliorare la mobilità e la sicurezza del quartiere, decongestionando il traffico attualmente concentrato su piazza Tommaso Natale e garantendo un nuovo collegamento diretto con viale Regione Siciliana attraverso il sottopasso di vicolo Gerbino. Un intervento atteso da tempo dai residenti e che, oltre ai benefici per la viabilità, offrirà un notevole miglioramento della qualità della vita, presentando al contempo un rapporto costo-beneficio altamente favorevole”.

Cisl: “Passaggio necessario per la città”

“L’approvazione in consiglio comunale del piano triennale delle opere pubbliche, è un passaggio importante e necessario per far fare alla città di Palermo il salto di qualità verso la riqualificazione e rigenerazione urbana necessaria per contrastare il degrado diffuso, sociale, urbano, economico. Ora si proceda velocemente con gli interventi previsti, perché questo è il momento di agire concretamente”. Lo afferma Federica Badami segretaria generale Cisl Palermo Trapani, commentando il sì da parte del consiglio comunale al piano triennale delle opere pubbliche.

“Gli interventi sono strategici per il futuro di tutta la città e dei suoi quartieri periferici e non. Noi come sempre, siamo pronti al dialogo”. Come affermiamo da tempo, per far rinascere Palermo, bisogna puntare sulle sue periferie che sono il cuore pulsante di una città, eppure sono le più trascurate, lasciate in balia del degrado e della marginalizzazione. È proprio da qui che bisogna ripartire, perché la riqualificazione delle periferie non è solo una questione estetica, ma un investimento sociale ed economico, perché la qualità della vita è compromessa da fenomeni di degrado urbano, e da un crescente disagio giovanile che si manifesta in forme sempre più allarmanti e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti”. Badami conclude “auspichiamo che si proceda celermente con tutte le opere strategiche che sono cruciali per il futuro della città”.

Se leggi da cellulare e non riesci ad aprire il link clicca qui