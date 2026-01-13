Palermo, approvato il progetto per i lavori al cimitero dei Rotoli

La decisione della giunta comunale

PALERMO – La giunta comunale di Palermo ha approvato il progetto definitivo, in linea amministrativa, relativo alla manutenzione del cimitero di Santa Maria dei Rotoli e agli interventi di pronto intervento nei cimiteri comunali, nell’ambito del contratto attuativo dell’accordo quadro per la manutenzione degli immobili comunali.

“Con questo provvedimento – dicono il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore ai Lavori Pubblici Totó Orlando – proseguiamo in modo concreto e strutturato l’opera di risanamento e riqualificazione del Cimitero dei Rotoli, scongiurando il rischio di nuove emergenze e garantendo interventi tempestivi anche negli altri cimiteri cittadini. Dopo il superamento della grave emergenza che ha colpito questi luoghi, l’amministrazione comunale continua a prendersene cura con interventi programmati e costanti, per assicurare decoro, funzionalità e rispetto dovuto ai defunti e alle famigliea”. L’intervento ha un importo complessivo di 500.000 euro, finanziato con fondi comunali derivanti dall’avanzo.