Palermo, approvato il regolamento dehors del Comune

Le dichiarazioni dopo il voto all'unanimità

Il consiglio Comunale ha approvato all’unanimità il Regolamento dehors del Comune di Palermo.

“Esprimiamo grande soddisfazione per l’approvazione di oggi all’unanimità del Regolamento dehors in consiglio comunale-dichiarano congiuntamente il sindaco, Roberto Lagalla e l’assessore alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti – , il regolamento è frutto anche di un processo di condivisione con tutti i gruppi consiliari e ascolto delle associazioni di categoria. Ringraziamo, dunque, i consiglieri e le commissioni consiliari competenti per il prezioso contributo che ha portato a questo importante passaggio in Aula. Con questo provvedimento veniamo incontro agli imprenditori con una maggiore chiarezza normativa e una semplificazione burocratica senza precedenti sul rinnovo delle concessioni e, in particolare, sulle nuove istanze, avendo la possibilità di iniziare a lavorare subito dopo aver presentato la richiesta di installazione di dehors. Allo stesso tempo, grande attenzione dell’amministrazione è rivolta al rispetto delle esigenze dei residenti nelle aree della movida. Nel regolamento vengono inasprite le sanzioni in caso di recidiva di violazioni. In particolare, è prevista la revoca del titolo abilitativo all’esercizio di impresa alla quarta violazione nell’arco di 24 mesi. Per questa ragione, ci aspettiamo grande collaborazione da parte di tutti gli esercenti, a beneficio di attività svolte nel rispetto della legalità e dei cittadini”.

Per il consigliere comunale e presidente della VI Commissione consiliare, Ottavio Zacco si tratta di “un atto atteso da anni che finalmente darà ordine sia dal punto di vista amministrativo che estetico alle strutture esterne degli esercizi commerciali che operano in Città. Da tempo, lavoriamo in sinergia con tutte le forze politiche al regolamento che detta le regole per la concessione di spazi esterni, ora finalmente grazie al voto di oggi, si dà ordine sia dal punto di vista amministrativo che estetico alle strutture esterne degli esercizi commerciali che operano in Città. Un regolamento elaborato con l’apporto delle associazioni di categoria che garantirà lo sviluppo economico al tessuto commerciale e contestualmente assicurerà il rispetto dei diritti dei cittadini. Ringrazio i presidenti della II commissione cons. Rini, V commissione cons. Alotta, VII commissione, cons. Terrani, la collega Di Gangi per la condivisione e l’assessore Forzinetti per la disponibilità al dialogo e al confronto con le commissioni, con il consiglio comunale e con le associazioni di categorie”.

L’approvazione del regolamento “rappresenta – dichiara il capogruppo della Democrazia Cristiana in Consiglio comunale, Domenico Bonanno – un importante segnale di apertura e vicinanza nei confronti del tessuto imprenditoriale della città. Un lavoro corale che dimostra la tangibile volontà dell’Amministrazione di instaurare un rapporto nuovo con le categorie produttive, con la consapevolezza che il mondo del food & beverage rappresenta un settore vitale per l’economia cittadina. Abbiamo preso atto, nel corso delle settimane, delle richieste delle associazioni di categoria, pur nella consapevolezza di dover contemperare gli interessi dei residenti con quelli degli imprenditori e l’atto votato oggi va in questo senso. Esprimo soddisfazione per l’ottimo risultato raggiunto, con la collaborazione di tutte le forze politiche, che rappresenta un momento di svolta nel rapporto tra l’amministrazione e la città”.

“Il nuovo regolamento sui dehors, approvato oggi in consiglio comunale, garantisce alla nostra città regole certe a tutela dei commercianti e dei residenti. Uno strumento che snellisce la burocrazia e prevede un sistema sanzionatorio più efficace per chi infrange le regole. Il metodo dell’ascolto e della condivisione ha dato ottimi risultati e continuerà a essere il tratto distintivo di questa Amministrazione. Un grazie in particolare all’assessore Forzinetti per gli sforzi profusi, ai colleghi per il lavoro sinergico delle commissioni e alle associazioni di categoria”. Lo dichiarano i consiglieri del gruppo “Lavoriamo per Palermo” a Sala delle Lapidi: Dario Chinnici (capogruppo e componente della Sesta Commissione), Antonino Abbate, Salvatore Alotta, Giuseppe Mancuso e Giovanna Rappa.