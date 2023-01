Palermo, approvato il regolamento per suolo pubblico e dehors

L'assessore Forzinetti: "Ulteriori semplificazioni"

1' DI LETTURA

“Approvato all’unanimità il nuovo regolamento edilizio inerente l’occupazione di suolo pubblico e dehors. Ancora semplificazioni e aiuti alle attività commerciali. Con l’approvazione della delibera di oggi, vengono apportate importanti integrazioni al nuovo regolamento edilizio tipo, che completano e perfezionano il nuovo regolamento sui dehors approvato a fine Dicembre” A comunicarlo è l’Assessore alle attività produttive ed economiche Giuliano Forzinetti.

“Abbiamo semplificato ulteriormente diversi procedimenti amministrativi inerenti le attività produttive: dall’installazione delle insegne, all’occupazione del suolo pubblico” aggiunge l’Assessore.

Sono state perfezionate le distanze tra i dehors, le tende e gli ombrelloni in modo da migliorare l’utilizzo dello spazio da parte delle attività commerciali, rispettando comunque il libero passaggio pedonale.

Per Forzinetti si tratta di “una norma fondamentale a supporto delle attività di somministrazione, fortemente richiesta dalla categoria, interviene dando la possibilità di estendere l’occupazione oltre la pertinenza dei muri perimetrali dell’attività, attraverso il consenso del proprietario o gestore dell’immobile adiacente. Per le attività turistico ricettive sarà inoltre possibile richiedere il posto riservato su strada per il carico e scarico a vantaggio dei clienti. Esprimo apprezzamento per il contributo fondamentale che è stato dato da tutto il consiglio comunale – conclude l’esponente della giunta Lagalla – e ringrazio la commissione attività produttive per il supporto”.