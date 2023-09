Palermo, apre la casa dei rider: all’inaugurazione anche Landini

La struttura è stata dedicata al napoletano Antonio Prisco

PALERMO – A Palermo apre la casa dei rider. Lunedì 18 settembre, su iniziativa di Cgil Palermo, Nidil Cgil e Filt Cgil, è prevista l’inaugurazione nell’European Palermo Youth Centre, il nuovo hub giovanile di via Pignatelli Aragona.

Sarà presente anche il segretario generale Cgil, Maurizio Landini, e il presidente nazionale Arci, Walter Massa. L’inaugurazione della Casa dei Rider sarà il momento conclusivo di un fine settimana dedicato all’EPYC, tra concerti, dibattiti, mostre e assemblee. La casa dei rider di Palermo è intitolata al napoletano Antonio Prisco, ex coordinatore nazionale dei rider, morto nel 2021, a 37 anni.

Lunedì, dopo la scopertura di una targa e i saluti del presidente dell’Associazione The Factory – capofila del progetto Epyc – Federico Nuzzo e del segretario generale Nidil Cgil Palermo, Francesco Brugnone, si svolgerà un’assemblea con i rider in preparazione della manifestazione nazionale della Cgil del 7 ottobre a Roma. Previsti interventi dei lavoratori, per esplicitare i problemi e le richieste dei rider.