Palermo, area pedonale per gli studenti del Regina Margherita

PALERMO – Un’area pedonale per gli studenti dell’Istituto magistrale musicale Regina Margherita di Palermo.

Gli studenti l’avevano chiesta, nei mesi scorsi, stanchi di dover fare lo slalom tra le auto parcheggiate, per accedere alla succursale di piazza Padre Guzzetta.

Da parte degli studenti era stata presentato un documento alla seconda Commissione Consiliare, che si occupa di Urbanistica, e alla prima Circoscrizione. A raccogliere il loro appello era stata la consigliera comunale Giulia Argiroffi, del gruppo Oso, che l’aveva trasformata in una mozione.

Il 22 giugno era arrivata l’approvazione unanime durante la riunione del Consiglio comunale convocato alla scuola Falcone dello Zen. L’assessore alla Mobilità Maurizio Carta, nei giorni scorsi, ha dato disposizioni agli uffici riconoscendo che le auto “rappresentano una criticità” e che è necessario “tutelare la popolazione scolastica”.

L’area pedonale davanti alla scuola, come definito dall’ordinanza appena emessa, avrà due varchi di accesso e sarà protetta da dissuasori in ghisa. Inoltre è istituita una corsia a senso unico di marcia per le auto in direzione della via Seminerio Italo Albanese. Saranno collocate, nei pressi dell’edificio scolastico, rastrelliere per bici e velocipedi. Ci saranno due posti auto riservati ai portatori di disabilità attivi, nei giorni feriali, dalle 8 alle 14. L’area pedonale sarà definita quando l’Amat avrà installato la segnaletica. Per la consigliera Argiroffi, l’obiettivo è “rendere più belle le aree circostanti alle scuole”.