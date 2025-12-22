Palermo, arrestato il giovane che ha sparato in piazza Nascè

Per lui l'accusa è di detenzione di arma clandestina

PALERMO – Il giovane che ha sparato in piazza Nascè è stato arrestato con l’accusa di detenzione di arma clandestina.

Nel pomeriggio il ventunenne indagato, Giuseppe Calì, è stato interrogato dal pubblico ministero negli uffici della squadra mobile di Palermo.

Il fucile sotterrato

Lui stesso ha fatto rinvenire il fucile da cui è partito il colpo che ha ferito Valentina Peonio. Era nascosto sottoterra in un giardino vicino alla sua abitazione, nel quartiere Borgo Nuovo. Lo avrebbe seppellito in preda al panico. A quel punto è scattato l’arresto in flagranza di reato.

La dinamica dovrebbe essere quella finora ricostruita grazie al racconto della vittima, dell’amica e di altri testimoni. Valentina Peonio aveva trascorso la serata con degli amici in un locale in via Quintino Sella. Mentre raggiungeva la sua macchina ha visto un uomo armeggiare con un fucile.

Cosa è accaduto in piazza Nascè

La donna, impaurita, ha accelerato il passo. Era in compagnia di un’amica. A quel punto è partita una fucilata a distanza di una decina di metri dalla vittima. Calì si sarebbe avvicinato alla donna per chiederle scusa, ma quando si è radunata una piccola folla è salito a bordo di una Smart e si è allontanato. Resta privilegiata l’ipotesi del colpo partito per errore, tanto che l’arresto è scattato per la detenzione dell’arma clandestina, ma le indagini dei poliziotti della Mobile proseguono.

La donna ferita resta ricoverata al Trauma center dell’ospedale Villa Sofia dove le hanno estratto decine di pallini dalla schiena, poco sotto il collo. Ha rischiato grosso, ma lo spessore degli abiti ha evitato il peggio.