Palermo, arriva l’ok per la rimodulazione dei fondi per i cimiteri

Previste delle somme per la realizzazione del nuovo forno crematorio

PALERMO – Il dipartimento per le Politiche di coesione della Presidenza del consiglio dei ministri ha accolto la rimodulazione, redatta dalla cabina di regia guidata dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando, dell’intervento per la realizzazione del nuovo cimitero a Ciaculli. I fondi ammontano a 15 milioni di euro così ripartiti: 12,5 per la realizzazione del campo di inumazione a Ciaculli; 550 mila euro, e non più 500 mila, per i lavori sulla fognatura dei cimitero dei Rotoli che permetterebbero di sbloccare la realizzazione del nuovo forno crematorio; quasi 2 milioni sono destinati al completamento del progetto dei loculi fuori terra al cimitero che si aggiungeranno ai 424 loculi temporanei già previsti.

“Si tratta di un importante passo in avanti verso la risoluzione dell’emergenza cimiteriale. Grazie al lavoro della cabina di regia e di tutti gli uffici stiamo gettando le basi affinché in futuro non si ripeta più quest’emergenza”, ha detto l’assessore Toni Sala.

Per Orlando “questa notizia è indicativa dell’importante lavoro che sta svolgendo l’amministrazione comunale per risolvere l’emergenza cimiteriale e voglio ringraziare il dipartimento per le Politiche di coesione della Presidenza del consiglio dei ministri per aver accolto la rimodulazione delle somme. Nonostante le criticità l’amministrazione comunale continua a guardare al futuro prospettando soluzioni concrete e definitive a medio e lungo termine”.