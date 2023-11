Palermo, assalto al bar in via Magliocco: ecco il VIDEO dei ladri

Chi sono gli autori del colpo?

PALERMO – Il video è in mano agli investigatori. Si vedono i due ladri uscire dal bar “Vera Coffice Break” in via Magliocco alle 4 di notte. Uno ha il volto scoperto e l’altro indossa il casco. Poco prima avevano forzato la porta di ingresso dell’attività commerciale. Una volta dentro hanno razziato i pochi spiccioli trovati nella cassa e tre macinacaffè dal valore di circa duemila euro.

Le indagini sono affidate ai poliziotti. Nei giorni scorsi alcuni ladri sono entrati all’interno del ristorante Falstaff danneggiando tutto. “Ormai viviamo nella giungla”, dice la titolare del bar, Vera Battaglia.