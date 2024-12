L'arrivo dei poliziotti non è passato inosservato

PALEMRO – Gli agenti della Digos di Palermo in questi giorni sono andati nella sede della Reset, azienda partecipata del Comune di Palermo, per sequestrare documenti.

Il provvedimento sarebbe legato a un’indagine riguardante possibili casi di assenteismo. L’arrivo dei poliziotti non è passato inosservato. “Hanno portato via diversi documenti – dicono dall’azienda -. Al momento non sappiamo altro”.