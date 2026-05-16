Palermo, avanti con il progetto del Waterfront Crispi da 12,5 milioni

Aricò: "Puntiamo a migliorare mobilità urbana, sicurezza e accessibilità dell’area portuale"

PALERMO – Prosegue il percorso di riqualificazione del waterfront di Palermo con il progetto “Waterfront Crispi”, intervento da 12,5 milioni di euro finanziato dall’assessorato regionale alle Infrastrutture attraverso i fondi Fsc 2021-2027.

Il progetto si divide in due lotti funzionali. Il primo riguarda la riqualificazione di via Francesco Crispi e via dell’Arsenale, con lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale, interventi sulla viabilità e la realizzazione di una nuova rotatoria all’altezza di piazza della Pace.

Il secondo lotto prevede invece la costruzione di una passerella pedonale sopraelevata per collegare direttamente il porto alla città.

“Con questo intervento – ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, che ha effettuato un sopralluogo insieme alla presidente dell’Autorità di sistema portuale Annalisa Tardino – continuiamo il percorso di riqualificazione del waterfront di Palermo attraverso opere strategiche che puntano a migliorare mobilità urbana, sicurezza e accessibilità dell’area portuale”.

Per Tardino è “fondamentale” che la passerella sia “il risultato di un concorso di idee capace di coinvolgere progettualità di qualità e visioni innovative”.

Il cronoprogramma prevede l’avanzamento della progettazione nei prossimi mesi e il successivo avvio dei lavori.