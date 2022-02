Palermo, Baldini: “Oggi risposta da grande squadra”

"Ci credo davvero quando dico che da decimi possiamo vincere i playoff"

“C’è rammarico e orgoglio. Ci sono entrambi i sentimenti. Se facciamo le cose bene il Foggia non ci fa 4 gol. Dispiace perché sapevamo di poter fare bene ma ormai è stata archiviata”. Sono queste le parole di Silvio Baldini, allenatore del Palermo, intervenuto in conferenza stampa al termine della vittoria per 5-0 contro il Foggia. “Oggi c’è stata una risposta da grande squadra dopo la sconfitta di martedì. L’avversario era ostico, ho capito perché la Turris ha una classifica che nessuno si aspettava. In trasferta dobbiamo fare come fatto a Catanzaro, la partita più bella che abbiamo fatto. Non c’erano ancora le situazione offensive. Dobbiamo ripetere la partita di Catanzaro in fase di non possesso, con la palla tra i piedi adesso il Palermo sa il fatto suo. I ragazzi hanno trovato un certo tipo di fiducia nel giocare in un certo modo”.

“La Turris è una squadra che fa un calcio importante – prosegue Baldini -. Se fossi il loro allenatore mi dispiacerebbe come successo a noi a Foggia. Hanno idee importanti ed è un avversario ostico. La pressione che abbiamo fatto gli ha permesso di non avere fiducia senza farli respirare. Il Palermo deve puntare su queste armi, giocare corti e cercare la profondità al momento giusto. Ma soprattutto mettendo questa pressione. A Francavilla sarà una grande battaglia fatta da agonismo”.

In merito alla situazione di classifica, il tecnico dei rosanero ha spiegato: “Ci credo davvero quando dico che da decimi possiamo vincere i playoff. Se sei una squadra che sa quello che vuole e hai imparato che il lavoro quotidiano ti fa crescere allora arrivando decimo puoi vincere. Se arrivi secondo e vuoi speculare sulle situazioni che si creano puoi andare fuori subito. Sono arrivato a gennaio e credo di aver trovato un gruppo di giocatore formidabili. Un mese fa li ho avuti per la prima volta insieme, quindi dopo un mese non posso che ringraziarli. Oggi il calcio è basato su delle emozioni che portano le squadre a giocare in un modo o in un altro”.

“Dobbiamo faticare in questo percorso mettendo anche passione. Spingiamo la soglia in alto se mettiamo queste due cose. Oggi dovevano dare una risposta importante dal punto di vista emotivo. Oggi negli ultimi cinque minuti abbiamo messo Dall’Oglio trequartista. Basta essere utili alla causa del Palermo. Dobbiamo essere coraggiosi – conclude Baldini – e dobbiamo assumerci la responsabilità di credere in cose importanti”.