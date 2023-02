Palermo, bare abbandonate ai Rotoli: indagine interna smentita

Acquisiti documenti e carte sui materiali acquistati in questi ultimi mesi (foto d'archivio)

PALERMO – Alcune bare al cimitero dei Rotoli sono abbandonate per terra e con le lastre di zinco aperte. Sotto accusa da parte dei nuovi commissari del cimitero palermitano la vecchia gestione. Sono stati acquisiti documenti e le carte sui materiali acquistati in questi ultimi mesi.

“Non si comprende – spiegano dalla nuova gestione commissariale – come mai non siano state realizzate delle rastrelliere per togliere le bare dall’asfalto e come mai non si sia pensato di acquistare lo stagno per sigillare le bare. Abbiamo acquisito tutta la documentazione e rappresenteremo agli inquirenti tutto quello che succede dentro il cimitero. Chiederemo conto alla Reset per quanto successo e a chi ha gestito il cimitero”.

“Abbiamo intenzione di cambiare molto all’interno del camposanto per azzerare le bare in deposito – aggiungono dalla nuova gestione – Stiamo lavorando per questo. Spero che se si possa lavorare veramente di dare i risultati sperati. Tante cose sono chiare e abbiamo iniziato a relazionare le anomalie riscontrate. Al momento di più non si può dire”.

La replica dell’amministrazione “Nessuna indagine interna”

Circolano sulla stampa quotidiana odierna notizie circa una presunta indagine interna disposta da una non meglio definita “gestione commissariale”; tale indagine riguarderebbe in particolare gli acquisti di materiali effettuati nei mesi scorsi per i cimiteri; si parla altresì di bare abbandonate e di tutta una serie di altre inesattezze che non si comprende da dove derivino.

Il Sindaco quale Commissario del Governo, l’Assessore ai Cimiteri e il Dirigente dell’Ufficio Autonomo Servizi Cimiteriali smentiscono dette notizie, soprattutto con riferimento alla presunta indagine che riguarderebbe Re.Set. Quest’ultima ha operato presso i cimiteri comunali a fronte di grandi difficoltà e continua a collaborare attivamente con l’A.C. per il superamento dell’emergenza cimiteriale.

La diffusione di notizie false non aiuta di certo a fare fronte alla grande mole di lavoro che l’Amministrazione si trova ad affrontare per porre termine ad una situazione emergenziale che certamente si sarebbe preferito non fosse mai esistita.