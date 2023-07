Tutte le azioni salienti della prima amichevole dei rosa dal ritiro di Ronzone

1' DI LETTURA

PALERMO – Primo test ricco di gol al ritiro di Ronzone per il Palermo che, nel pomeriggio di sabato 15 luglio, ha battuto per 12-0 la selezione dilettantistica della Bassa Anaunia. Si è trattata della prima di quattro amichevoli che la compagine rosanero disputerà nel corso della preparazione estiva in Trentino.

Di seguito le azioni salienti del primo test estivo dei rosa: