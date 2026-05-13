 Blitz di carabinieri e polizia allo Zen di Palermo: si cercano armi
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Palermo, blitz allo Zen: si cercano i kalashnikov e altre armi

Blitz allo Zen di Palermo
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Il quartiere passato al setaccio da carabinieri e poliziotti
1 min di lettura

PALERMO – Carabinieri e poliziotti stanno setacciando il rione Zen. Un’operazione di controllo all’indomani del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto Massimo Mariani.

Nel corso del vertice era stata annunciata una stretta dopo la raffica di intimidazioni ai danni di esercizi commerciali e imprese da San Lorenzo a Sferracavallo.

Il sospetto degli investigatori è che il gruppo armato che ha sparato con kalashnikov, fucili e pistole sia composto da uomini dello Zen. Si cercano dunque le armi e si mette pressione in un territorio dove la tensione è altissima. Allo Zen stanno operando decine di uomini in divisa.

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