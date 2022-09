Palermo, Bobo Craxi: “Lavoreremo per potenziare la sanità”

Il candidato del Pd ringrazia lo staff sanitario del Buccheri La Ferla che stanotte ha curato il figlio

1' DI LETTURA

PALERMO – Nottata all’ospedale palermitano “Buccheri La Ferla Fatebenefratelli” per Bobo Craxi in attesa che al figlio venisse prestata assistenza. Lo comunica lo staff elettorale del candidato del Pd a Palermo. Craxi ha trascorso tutta la notte sui marciapiedi davanti al presidio ospedaliero, come altri parenti dei degenti al pronto soccorso.

“Ringrazio il personale per l’efficacia delle cure prestate a mio figlio e per la loro cortesia – dice Craxi – Il personale lavora in condizioni che molti conoscono. Ritengo che la sanità pubblica sia un bene essenziale per la Sicilia. Lavoreremo per il suo potenziamento e non certo per smantellarla come pensano a destra. Se prestiamo lavoratori alla Valtellina significa che esiste un’eccellenza in Sicilia che deve essere valorizzata aumentando mezzi e personale”.