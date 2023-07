Palermo-Bologna 2-2: gli highlights del match – VIDEO

Soleri con un gran gol acciuffa il pareggio

È terminata con il risultato di 2-2 a Rovereto la gara amichevole tra Bologna e Palermo. A segno per i felsinei Barrow e Raimondo, mentre per i rosanero Damiani e Soleri. In alto gli highlights del match che si è concluso in parità.