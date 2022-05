Palermo, Brunori: “Sogno la Serie B, tifosi saranno fondamentali”

"Giugno spero sia un mese fondamentale per me: per ora ho la testa totalmente qua a Palermo, cerchiamo di raggiungere l'obiettivo"

PALERMO – “C’è un clima fantastico a Palermo. La nostra gente è carica di energia e noi la percepiamo. C’è molta gioia. I trentacinquemila del Barbera? Danno una sensazione bellissima e ci spingono forte. Il bello deve ancora venire, abbiamo fatto un percorso importante con Baldini e siamo arrivati al punto più importante, quello che sognavamo noi e la città. Ci faremo trovare pronti”. Così Matteo Brunori, attaccante Palermo, ai microfoni di Eleven Sports, parlando dell’attuale momento della squadra rosanero. La formazione di Baldini, superata la semifinale playoff di Serie C con la FeralpiSalò, affronterà in finale il Padova il 5 e il 12 giugno. “Li rispettiamo ma conosciamo bene il nostro valore. Bisogna preparare bene la partita come sempre abbiamo fatto”.

Sull’accoglienza ricevuta in città l’attaccante di proprietà dellaJuventus U23 ha spiegato: “Sono stato accolto benissimo sin da subito. C’è stata grande sinergia coi compagni. Baldini? Il mister ci ha dato un’idea di gioco forte. Seguiamo tutte le sue idee e abbiamo un obiettivo importante da raggiungere. Lui è una persona vera che dice le cose come stanno anche con dei modi alle volte crudi. Le sue parole ti arrivano al cuore. Ti mette davanti a delle sue idee ed è una persona che al di fuori del calcio ci andrei volentieri a cena. Giugno spero sia un mese fondamentale per me: per ora ho la testa totalmente qua a Palermo, cerchiamo di raggiungere l’obiettivo poi penserò al mio matrimonio con Dalila”.

Infine, Brunori si è anche soffermato sul suo futuro: “Essendo della Juventus, sogno la maglia bianconera? Io penso sia il sogno di tutti i bambini. Da quando sono arrivato qua penso solo al rosanero, il mio unico sogno in questo momento è la promozione. Fioretto in caso di Serie B? Ci devo pensare, potrei fare la salita dallo stadio fino al santuario di Santa Rosalia. Per conquistare la Serie B sarà fondamentale l’appoggio dei nostri tifosi, noi ce la metteremo tutta”.