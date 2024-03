Dopo 25 anni ecco killer e mandanti mafiosi dell’omicidio di Mico Geraci

Il sindacalista di Caccamo dava fastidio ai boss

PALERMO – I fratelli Salvatore e Pietro Rinella, mafiosi di Trabia, fecero “una cortesia” a Bernardo Provenzano. Dopo venticinque anni la Procura di Palermo svela i mandanti dell’omicidio del sindacalista Mico Geraci, assassinato l’8 ottobre 1998 a Caccamo. Un’ordinanza di custodia cautelare firmata dal giudice per le indagini preliminari Alfredo Montalto è stata notificata ai Rinella in carcere dove sono detenuti da anni.

L’indagine è dei carabinieri del Nucleo investigativo del Reperto operativo del Comando provinciale. Alcuni spunti importanti sono arrivati da un’inchiesta della Commissione parlamentare antimafia che ha girato la relazione conclusiva all’autorità giudiziaria.

Stava per candidarsi a sindaco

Secondo la ricostruzione della Procura guidata da Maurizio de Lucia, i mafiosi di Caccamo chiesero a Provenzano di sbarazzarsi del sindacalista della Uil e politico che ostacolava gli interessi di Cosa Nostra: dalle concessioni edilizie ai contributi agricoli, dal piano regolatore alla distribuzione dell’acqua. Geraci stava per candidarsi a sindaco – dopo avere lasciato la Dc ed essersi avvicinato a Francesco Dolce e Beppe Lumia dell’Ulivo -, la sua elezione veniva bollata come un rischio per l’organizzazione criminale che fino ad allora aveva controllato la macchina comunale.

Provenzano diede l’ordine

Ed allora Provenzano diede l’ordine di ucciderlo, scavalcando il capo mandamento di Caccamo Nino Giuffrè. Giuffrè si era opposto perché un gesto così eclatante avrebbe provocato la reazione delle forze dell’ordine. “Lo fecero a mia insaputa”, disse il boss una volta divenuto collaboratore di giustizia, inquadrando il contesto del delitto. Negli ultimi anni si sono aggiunte le dichiarazioni di altri tre collaboratori di giustizia (Emanuele Cecala, Andrea Lombardo e Massimiliano Restivo) raccolte dal procuratore aggiunto Marzia Sabella e dai sostituti Giovani Antoci e Bruno Brucoli.

Killer assoldati dai Rinella

Geraci “aveva superato il limite” e andava silenziato. Provenzano chiese ai boss Rinella di Trabia, suoi fedelissimi, di trovare due killer individuati in Filippo Lo Coco e Antonino Canu. Furono loro ad attendere che Geraci rientrasse a casa, di sera, per sparargli sei colpi di fucile. Sparavano, caricavano e sparavano ancora sotto gli occhi del figlio diciassettenne di Geraci. Qualche anno dopo Lo Coco e Canu furono anche loro assassinati. Erano considerati due cani sciolti.

Tra i nuovi collaboratori è stato soprattutto Restivo a contribuire alla ricostruzione del delitto. Ha raccontato cdi essere stato contatto da Lo Coco e Canu per partecipare al delitto, ma si era tirato indietro. Lo Coco era l’uomo che esplose i colpi – i parenti fornirono una descrizione del killer compatibile con quella di Lo Coco – mentre Canu faceva da appoggio.

Il figlio: “Giornata importante, ci costituiremo parte civile”

“È una giornata importantissima perché viene riconosciuto l’impegno antimafia e viene irrobustita la matrice mafiosa dell’omicidio e che la circostanza dell’omicidio sia riconducibile all’impegno di mio padre”. Per Giuseppe Geraci figlio di Mico, sono stati anni terribili. Anni in cui è stata messa in discussione più volte la matrice mafiosa del delitto fino ad oggi con l’ordine di custodia cautelare per due mafiosi. “Sono avvocato e sto meditando la possibilità di seguire il processo da vicino. Ci costituiremo parte civile. Ma sono tutti aspetti che valuteremo con il nostro avvocato Armando Sorrentino. Comprenderete che sono momenti molto toccanti per noi. È una notizia davvero importante, per me per la mia famiglia – aggiunge Giuseppe Geraci -. Dopo le la collaborazione di Nino Giuffré eravamo incagliati in tecnicismi processuali. Era solo una questione tecnica per la quale non si procedeva. Tanto più gravi sono i reati quanto più solido deve essere il materiale probatorio. Le dichiarazioni unilaterali se non sono suffragate da dichiarazioni convergenti lasciano il tempo che trovano. Fortunatamente queste dichiarazioni convergenti sono arrivate. Adesso siamo pronti per un processo”.