Calci e colpi di casco a Ballarò dopo l’incidente stradale: tre condanne

In due finirono in ospedale

PALERMO – Regge solo il reato di lesioni personali aggravate e cade quella di rapina. Risultato: pene nettamente inferiori rispetto alla sentenza di primo grado, quando avevano sfiorato gli otto anni di carcere.

La Corte di appello ha condannato Salvatore e Dennys Loddo rispettivamente a due anni e due mesi e un anno e otto mesi di carcere per lesioni personali aggravate. Michele Silvio Loddo ha avuto un anno e dieci mesi. La rapina è stata derubricata in furto e ha retto solo per il terzo imputato.

Vittima dell’aggressione, quattro anni fa, furono due rumeni a Ballarò. Li picchiarono con calci, pugni e colpi di casco. Erano in macchina e avevano avuto un incidente con Michele Silvio Loddo che guidava uno scooter. Prima di scappare gli aggressori rubarono pure il cellulare che uno dei due aveva perso mentre prendeva botte. Il referto era di trauma cranico e frattura della mandibola. Sotto processo sono finiti i Loddo, tutti imparentati. Sarebbero stati loro gli autori del pestaggio. Le accuse in appello hanno retto solo in parte. È passata la linea difensiva degli avvocati Giulio Bonanno ed Enrico Tignini.