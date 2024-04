Palermo, la prima giornata in rosanero di mister Mignani – VIDEO

Allenamento al "Barbera" per il nuovo tecnico dei siciliani

PALERMO – Arrivato nella serata di ieri, mercoledì 3 aprile, Michele Mignani ha iniziato oggi la sua avventura da allenatore del Palermo. Il nuovo tecnico della squadra rosanero, subentrato al posto di Eugenio Corini, ha messo piede nel capoluogo siciliano e ha immediatamente iniziato a lavorare in vista del rush finale di questo campionato di Serie B. L’allenatore ex Bari, dopo le solite presentazioni di rito, si è subito proiettato all’allenamento pomeridiano in vista della prossima gara contro la Sampdoria.

Tra le mura amiche dello stadio “Renzo Barbera”, la nuova guida tecnica dei siciliani ha svolto la sua prima seduta di preparazione atletica e tattica a due giorni dall’impegno contro i blucerchiati. Sabato 6 aprile, infatti, a partire dalle ore 16.15, Mignani farà il suo esordio in Serie B sulla panchina del Palermo proprio nell’impianto sportivo di viale del Fante. Nel primo allenamento pomeridiano al “Renzo Barbera”, dunque, la squadra rosanero ha svolto un’attivazione ed un lavoro tattico sulla fase di non possesso.

Difesa a quattro e centrocampo a tre i punti di riferimento del nuovo tecnico dei rosa, ma resta da capire se lavorerà sul tridente d’attacco (molto probabile contro la Samp) o sul trequartista alle spalle di due attaccanti. Insieme a lui in rosanero anche Simone Vergassola, allenatore in seconda, e Giorgio D’Urbano, preparatore atletico. Nel poco tempo a disposizione, il nuovo allenatore del Palermo proverà a dare una sterzata a Brunori e compagni a partire dalla prossima gara casalinga con la Sampdoria. Successivamente Mignani inizierà a concentrarsi su come risollevare la squadra dopo il trend negativo delle ultime partite (quattro sconfitte nelle ultime cinque gare e ben 14 gol subiti).