Una struttura all'avanguardia per la squadra rosanero

PALERMO – È stato inaugurato nella mattina di domenica 7 aprile, a Torretta, il Palermo City Football Academy, il primo centro sportivo di proprietà del Palermo FC in oltre 120 anni di storia. Una pietra miliare nella storia del calcio a Palermo. Un fiore all’occhiello per la società rosanero targata City Football Group. Nella clip in alto tutti gli spazi a disposizione della squadra rosanero nella nuova struttura all’avanguardia.