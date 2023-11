Il Palermo torna ad allenarsi in vista della Ternana: in tre a parte

Stulac di nuovo in campo con i compagni

PALERMO – Nel pomeriggio di lunedì 20 novembre il Palermo guidato da Eugenio Corini è tornato ad allenarsi al centro sportivo di Torretta in vista della prossima gara esterna in casa della Ternana. Domenica libera per i rosanero nel weekend di sosta del campionato di Serie B per le gare delle nazionali.

La squadra del capoluogo siciliano ha svolto un’attivazione e mobilità, poi potenza aerobica, possesso palla e infine una partita a tema. Recuperato il centrocampista Leo Stulac che ha lavorato in gruppo, così come Graves e Mateju (quest’ultimi già dalla settimana precedente). Alcuni giorni fa, infatti, i tre calciatori sono risultati assenti a causa di una sindrome influenzale con stato febbrile a pochi giorni di distanza.

Situazione infortunati

Continuano a non lavorare con il resto dei compagni, invece, Pietro Ceccaroni, Aljosa Vasic e Federico Di Francesco. Difensore, centrocampista e attaccante proseguono il lavoro differenziato e verranno valutati nei prossimi giorni per capire se arruolabili domenica 26 novembre nel match contro Le Fere (calcio d’inizio alle ore 16.15). Tra questi, il maggiore indiziato al recupero per la gara contro la Ternana sembra essere Di Francesco.

Ceccaroni è reduce da una lesione di primo grado al bicipite femorale della gamba sinistra, uscito anzitempo durante la gara con il Brescia valida per il recupero della seconda giornata di campionato. Di Francesco invece ha accusato un risentimento muscolare durante la gara contro la Sampdoria, che poi si è rivelato essere una lesione di primo grado al soleo della gamba destra.

Infine, Aljosa Vasic aveva lasciato il campo prima del dovuto per un problema muscolare giunto nel corso della gara contro il Lecco. La sua diagnosi, dopo gli esami strumentali, era di un’edema pericicatriziale al retto femorale destro, ridotto dopo una settimana.