Palermo, Lucioni assente in allenamento: le ultime su Di Francesco

I rosanero verso la sfida contro il Catanzaro

PALERMO – Proseguono gli allenamenti del Palermo allo stadio “Renzo Barbera” in vista della gara contro il Catanzaro. Venerdì sera (1 dicembre), a partire dalle ore 20.30, la compagine guidata da Eugenio Corini dovrà superare l’ennesima prova di reazione davanti ai tifosi rosanero contro i calabresi. In palio c’è una posizione di vertice in classifica (entrambe le squadre sono al quarto posto con 24 punti, insieme al Como).

La squadra, nella mattina di martedì 28 novembre, ha svolto un’attivazione tecnica e mobilità, esercizi per il potenziamento aerobico e possesso palla e una partita a tema. In seguito agli importanti danni causati dal vento al centro sportivo di Torretta, quasi sicuramente i rosanero si alleneranno nell’impianto sportivo di viale del Fante fino alla fine dell’anno.

L’esterno d’attacco Federico Di Francesco ha svolto regolare allenamento con il gruppo e ha quindi recuperato dalla lesione di primo grado al soleo della gamba destra. Si allenano ancora a parte, invece, Vasic e Ceccaroni, così come Soleri e Insigne fermi per infortunio. Infine, è risultato assente il difensore Fabio Lucioni per una sindrome influenzale.