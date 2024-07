Palermo, per la porta si guarda in casa del Rennais: nel mirino Alfred Gomis

Per lui un recente passato al Como in Serie B

Alfred Gomis potrebbe essere il nuovo portiere del Palermo. Il ds Morgan De Sanctis avrebbe messo nel mirino l’estremo difensore del Rennais classe 1993. Il calciatore, con passaporto senegalese e italiano, andrebbe a sostituire Mirko Pigliacelli, dato per partente verso altre piazze del campionato cadetto.

Gomis, cresciuto nelle giovanili del Torino, ha già vestito diverse maglie di alcuni club italiani. Crotone, Avellino, Cesena, Bologna, Salernitana e SPAL le sue esperienze precedenti tra Serie B e Serie A. Poi il trasferimento in Francia tra Dijon, Rennais e Lorient (in mezzo una parentesi al Como, squadra con cui ha affrontato il Palermo due stagioni fa).

L’estremo difensore, che vanta dunque una buona esperienza in serie cadetta, oltre che nel massimo campionato italiano, arriverebbe in rosanero dal Rennais (il suo contratto con i francesi è in scadenza nel 2025). Nell’ultima stagione è stato mandato in prestito al Lorient in Ligue 1, senza però scendere mai in campo in campionato (per lui una sola presenza in Coppa di Francia).

Il Palermo, quindi, avrebbe individuato il secondo nuovo calciatore che dovrebbe andare a rinforzare la rosa del tecnico Alessio Dionisi. Il primo accordo che dovrebbe essere già concluso, infatti, è quello che riguarda Dimitris Nikolaou, difensore greco in arrivo dallo Spezia.