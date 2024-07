Palermo, tris di ufficialità: preso anche il portiere Francesco Di Bartolo VIDEO

Diventano sei, in totale, i nuovi acquisti nella sessione estiva di calciomercato

Tris di ufficialità per il Palermo di Alessio Dionisi impegnato a Manchester nella seconda parte del ritiro estivo pre campionato. Il club di viale del Fante, dopo gli annunci di Blin e Pierozzi, ha reso noto di aver acquisito dal Lommel SK il giovane portiere Francesco Di Bartolo.

Il calciatore, classe 2005, ha firmato con i rosanero un contratto fino al 30 giugno 2028. Il club belga, da cui proviene, fa parte della galassia del City Football Group e alcuni mesi fa è stato ospite del Palermo per una gara amichevole in Sicilia. In quell’occasione, lo stesso Di Bartolo si è raccontato ai microfoni di LiveSicilia rivelando un particolare retroscena, ovvero delle sue origine palermitane (qui l’intervista).

Il calciomercato del Palermo

I nuovi calciatori del Palermo, che hanno raggiunto il ritiro dei rosanero a Manchester per aggregarsi ai compagni sotto la guida di Dionisi, si aggiungono ai tre precedenti acquisti che la società ha realizzato per aumentare il livello di competizione all’interno della rosa.

Gli acquisti messi a segno dal ds Morgan De Sanctis fino a questo momento, infatti, sono quelli di Gomis, Nikolaou, Henry, Blin, Pierozzi e Di Bartolo, appunto. Gli ultimi due saranno aggiunti alla lista Under del Palermo, quella senza limiti numerici. In alto una clip del primo allenamento in rosa dei nuovi calciatori rosanero.

Non si ferma qui, comunque, il lavoro della dirigenza rosanero per puntellare la compagine guidata dal tecnico ex Sassuolo. Sono previsti, infatti, altri nuovi arrivi che probabilmente saranno mirati al reparto difensivo e a quello offensivo. Sul fronte uscite, sono pronti a salutare il Palermo Devetak, Buttaro, Broh, Damiani, Stulac e Fella.

Amichevole Leicester-Palermo

Chiaramente, intanto, è andato avanti il lavoro della compagine guidata da Alessio Dionisi. È proseguita nella giornata di giovedì 25 luglio, al CFA di Manchester, la preparazione pre campionato del Palermo.

Dopo un avviamento motorio e tecnico, i rosanero hanno svolto al mattino un lavoro specifico per reparti e un’esercitazione sulla fase offensiva, mentre nel pomeriggio didattica difensiva e situazioni di palla inattiva a sfavore.

Nella giornata di venerdì 26 luglio, alle ore 19.00 (ora locale), il Palermo affronterà la prima amichevole del ritiro pre campionato in terra inglese. Al SMH Group Stadium di Chesterfield, infatti, i rosanero scenderanno in campo contro il Leicester, neo promosso in Premier League.