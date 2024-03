Palermo, cambio in Giunta: si dimette Tirrito ed entra Ferrandelli

Sabato il giuramento

PALERMO – Si è dimessa pochi minuti fa l’assessore all’Innovazione del Comune di Palermo, Antonella Tirrito. Per sabato mattina è previsto il giuramento di Fabrizio Ferrandelli, che a dicembre ha lasciato il gruppo di Azione per aderire alla compagine che in consiglio comunale sostiene il sindaco Roberto Lagalla: Lavoriamo per Palermo.

Tirrito: “Avvicendamento meramente politico”

“Le dimissioni avranno decorrenza da lunedì 4 marzo – afferma Tirrito a LiveSicilia -. Il sindaco mi ha confermato la fiducia a dimostrazione che si tratta di un avvicendamento meramente politico. Sono pronta a continuare il mio lavoro al fianco del sindaco con un ruolo da definire”.