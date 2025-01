Palermo, in via Ruggero Settimo il cantiere per i nuovi dissuasori mobili

Le opere termineranno a settembre

PALERMO – Nuovo cantiere tra le vie della città di Palermo, in particolare all’incrocio tra via Ruggero Settimo e via Cavour.

Gli operai, al lavoro nel cantiere che sbarra il passaggio permettendo il passaggio solamente dai marciapiedi laterali, installeranno dei dissuasori mobili esattamente come quelli che si trovano all’inizio di via Maqueda, che andranno a sostituire i jersey in cemento.

La ditta appaltatrice delle opere è la LB Facility, che si è aggiudicata i lavori tramite l’accordo quadro. Le opere avranno un costo di poco più di 798mila euro e dovranno terminare, come si legge nel cartello affisso, il 22 settembre 2025. Certo è che il cantiere ha già ‘aperto’ in ritardo perché nello stesso cartello si legge che i lavori sarebbero dovuti iniziare il 9 dicembre 2024, quindi oltre un mese di tempo è già trascorso.