Palermo, caos sui divieti di sosta per lo spazzamento notturno delle strade

Il problema della pulizia notturna delle strade

PALERMO – Le auto parcheggiate per le strade di Palermo rappresentano un ostacolo al regolare svolgimento delle attività di spazzamento notturno meccanizzato. Per questo, nel 2020, il Comune aveva predisposto l’installazione di divieti di sosta temporanei a fascia oraria, in moltissime vie del capoluogo. Il piano di spazzamento meccanico prevedeva la pulizia delle strade una notte a settimana. Dalle 21 alle 03.00 del giorno successivo, i cittadini non avrebbero dovuto parcheggiare i loro veicoli nelle strade interessate dai divieti.

Uno dei divieti e le auto parcheggiate

Ma adesso che fine hanno fatto quei divieti? Sono ancora validi? Se lo chiedono in tanti. In molte delle vie oggetto del provvedimento, non è raro incontrare i divieti ancora ben visibili e, quindi, attivi. Ma se ne incontrano anche tanti altri coperti e quindi non più in funzione. Il risultato? I mezzi della Rap non riescono a ripulire le strade.

“I mezzi della Rap, nonostante i divieti – confermano dei residenti – anche la notte, sono costretti a fare lo slalom tra le macchine”.

Uno dei divieti di sosta oscurati dalla Rap

Rap: “Spazzamento notturno regolare e costante”

La Rap, la società partecipata che si occupa del servizio di gestione dei rifiuti del comune di Palermo, assicura di svolgere le attività notturne in modo “regolare e costante”. Alcuni dei divieti sono oscurati perché quelle strade non sono più oggetto di spazzamento meccanizzato. Il programma e la tabella di marcia sono cambiati.

“In stretta collaborazione con la Polizia municipale viene dato avviso delle strade interessate dalla spazzamento notturno”, fanno sapere dalla Rap. Ma non si può non notare che sul loro sito l’ultimo avviso relativo ai divieti risale al 2 dicembre del 2022.

Sarà responsabilità del nuovo assessore con delega ai Rapporti con Rap, Pietro Alongi, fare chiarezza. Potrebbe ricalibrare l’ordinanza già esistente e predisporre un nuovo piano di spazzamento meccanizzato notturno. Il vasto itinerario del 2020, alla luce delle difficoltà di personale e di mezzi della Rap, non sarebbe più sostenibile. Intanto, nel dubbio, sono tantissimi i palermitani che in barba ai divieti parcheggiano le loro auto nelle strade oggetto del piano.