Palermo-Carrarese: gli highlights della gara – VIDEO

La clip con i gol della partita
CALCIO - SERIE B
Serviva una reazione di fronte al pubblico di casa (21.834 i presenti) e il Palermo l’ha data. I rosanero si impongono al “Renzo Barbera” con il risultato finale di 5-0 ai danni della Carrarese. Una vittoria fondamentale che serve a dare morale alla squadra guidata da Pippo Inzaghi reduce da un periodo poco positivo. Il successo regala tre punti ai siciliani e prova a dare una scossa a Brunori e compagni. In alto gli highlights della gara.

