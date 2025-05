Palermo-Carrarese: gli highlights della gara – VIDEO

La clip con i gol della gara

Termina nel peggiore dei modi la regular season del Palermo nel campionato di Serie B 2024/2025. Con il pareggio al “Renzo Barbera” per 1-1 contro la Carrarese, i rosanero si preparano ad affrontare i playoff dall’ottava posizione in classifica, l’ultima disponibile che dà accesso agli spareggi promozione. Gli apuani, che in Sicilia sono arrivati già salvi e senza obiettivi, strappano un pareggio che serve solo a chiudere la stagione in maniera positiva. In alto gli highlights della partita.