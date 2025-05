Palermo-Carrarese, qualche rotazione per i rosa: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

Ultima gara di regular season in Serie B per conoscere tutti gli esiti di un campionato che ormai volge al termine. Allo stadio “Renzo Barbera” va in scena Palermo-Carrarese, recupero della gara inizialmente in programma lunedì 21 aprile scorso e poi rinviata per la scomparsa di Papa Francesco. Un match cruciale solo per i rosanero, ancora in attesa di capire da quale posizione in classifica affronteranno i playoff. Per gli ospiti sarà la “gara della leggerezza”, già soddisfatti per la salvezza ottenuta nel campionato cadetto dopo la promozione dalla Serie C dello scorso anno.

I padroni di casa sono reduci dalla vittoria per 2-0 contro il Frosinone di venerdì scorso, arrivata in un clima surreale nell’impianto sportivo di viale del Fante per via della contestazione dei tifosi rosanero. Nelle ultime cinque partite il Palermo ha ottenuto 2 vittorie e 3 sconfitte, ma questa sera può esserci in palio anche il quinto posto in base ai risultati degli altri campi. La squadra di Dionisi arriva al match dalla settima posizione in graduatoria a quota 51 punti.

Nel capoluogo siciliano arriva la Carrarese di Antonio Calabro, che nel turno precedente di campionato ha perso 2-1 contro il Mantova. I toscani, ormai salvi e certi di avere un posto per la prossima stagione nel campionato cadetto, giocheranno l’ultima partita di regular season senza obiettivi, nonostante l’intento della squadra sia quello di chiudere in positivo la stagione. Nella gara d’andata, giocata il 7 dicembre scorso, gli apuani si imposero di misura grazie al gol di Shpendi.

Palermo-Carrarese: le probabili formazioni

Ci sarà qualche rotazione nel 3-4-2-1 di Alessio Dionisi. Confermato il terzetto difensivo della gara precedente, in mediana si candidano ad avere una maglia da titolare Di Mariano e Lund sulle corsie esterne, mentre Ranocchia in mezzo al campo. In avanti possibile avvio dal primo minuto per Verre.

Mister Calabro potrebbe schierare i suoi con un 3-5-2 dinamico, soprattutto in base agli interpreti. In cabina di regia andrà Schiavi, affiancato da Milanese e Capezzi. In avanti coppia d’attacco formata da Shpendi e Finotto, con lo stesso Milanese che potrebbe alzare il proprio baricentro in zona più offensiva.

PALERMO (3-4-2-1): Audero; Diakité, Baniya, Nikolaou; Di Mariano, Gomes, Ranocchia, Lund; Verre, Brunori; Pohjanpalo.

CARRARESE (3-5-2): Ravaglia; Illanes, Guarino, Imperiale; Bouah, Milanese, Schiavi, Capezzi, Cicconi; Shpendi, Finotto.