Palermo, Carta non convince del tutto il comitato sulla mobilità sostenibile 

Il limite di 30km/h in via Roma sembra non bastare

PALERMO – L’ultima assemblea cittadina sulla mobilità che si è svolta a piazza San Domenico, a Palermo, ha lasciato un po’ di amaro in bocca. Il “Comitato per una mobilità davvero sostenibile anche a Palermo” non si ritiene del tutto soddisfatto dall’incontro e ha espresso in un comunicato perplessità e dubbi sulle recenti novità annunciate dall’assessore Maurizio Carta.

Le limitazioni in via Maqueda

I membri del comitato hanno attaccato, per l’ennesima volta, il divieto di via Maqueda. “Il codice della strada già regolamenta il flusso dei velocipedi in caso di eccessiva presenza di pedoni – si legge nel comunicato – non occorre creare un inasprimento con ulteriori regole per rispettare una regola già esistente. La mancanza di alternative sicure, inoltre, mette a repentaglio la sicurezza dei ciclisti”. È un piccolo passo avanti, dunque, che l’assessore non abbia “escluso la possibilità di procedere con un ulteriore allargamento della fascia oraria in cui il divieto ai velocipedi rimane sospeso”.

Creazione della zona 30

La scelta di imporre in via Roma il limite di 30 chilometri orari però sembra non bastare. “Tale provvedimento, da solo, non è sufficiente a creare percorsi ciclabili sicuri per i velocipedi” si legge, sebbene il comitato lo accolga “con favore”.

Via Papireto

Sulla creazione della ciclabile in via Papireto il comitato è invece un po’ perplesso e soprattutto impaziente, perché “anche in questo caso, l’assessore ha riferito che è necessario attendere il reperimento dei fondi”. L’impressione del comitato è che i tempi siano lunghi e che “la salute e sicurezza di chi usa mezzi di micromobilità non stia realmente a cuore all’attuale amministrazione”.

Sulla cartellonistica

La rimozione dei cartelli che prevedono erroneamente il divieto di accesso ai velocipedi, nel tratto tra porta Vicari e Piazza Bellini, è uno dei pochi punti che trova tutti d’accordo. “La nuova ordinanza, in quel tratto, prevede solamente il limite di velocità e nessun divieto di accesso per i velocipedi – evidenzia con soddisfazione il comitato, che quei cartelli – verranno finalmente dismessi”.

Controlli delle aree pedonali e dei percorsi ciclabili

Solo apprezzamenti nei confronti del comandante della polizia municipale, Angelo Colucciello, presente anche lui all’assemblea cittadina. “Il comandante ha dato la disponibilità a organizzare, già dai prossimi giorni, dei sopralluoghi congiunti”, svela il comitato. “Accogliamo con grande favore la disponibilità del comandante e auspichiamo che questa collaborazione tra autorità pubblica e società civile possa portare a rimuovere alcune gravi criticità che abbiamo segnalato e che di fatto disincentivano la mobilità sostenibile nella nostra città”.