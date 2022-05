Cascio: “Ho incontrato Fabio Giambrone, è reo confesso”

Una battuta sulle difficoltà della città

PALERMO – “Ieri per caso ho incontrato Fabio Giambrone con il quale siamo amici da anni, al di là delle appartenenze politiche, e mi ha detto che non abbiamo idea delle difficoltà che troveremo in città”. Lo ha detto Francesco Cascio oggi a Palermo per l’apertura della campagna elettorale del candidato al consiglio comunale Alessandro Anello.

Cascio ha aggiunto con ironia: “Il fatto che Giambrone sia reo confesso, non ci agevolerà il compito”.

Oggi Cascio ha ufficializzato che sarà il vice sindaco in caso di vittoria di Roberto Lagalla, dopo avere a lungo creduto di poter essere lui il candidato del centrodestra.

“Con l’attuale vicesindaco Fabio Giambrone – ha spiegato Cascio, correggendo il tiro – abbiamo parlato delle difficoltà della gestione di una città grande, difficile e complessa come Palermo e del fatto che un ruolo in giunta comunale è difficile da conciliare, praticamente incompatibile, per la mole di lavoro al servizio della città e dei palermitani con l’attività di medico, considerato che si tratta di un impegno totalizzante. Con Giambrone ci siamo scambiati reciprocamente in bocca al lupo e lui mi ha ribadito che è certo della vittoria del centrosinistra”.