L’incidente sulle Madonie, Castelbuono piange il giovane motociclista

Gabriele Allegra aveva 26 anni. Sconvolta tutta la comunità

PALERMO – Sono ore di profondo dolore per tutta Castelbuono, che oggi si è svegliata con la tragica notizia dell’incidente che ha spezzato la vita del giovane Gabriele Allegra. Aveva soltanto 26 anni e nel piccolo centro sulle Madonie lo conoscevano tutti.

Famiglia conosciuta in tutto il paese

In base a quanto è stato ricostruito, nel tardo pomeriggio di ieri, 22 maggio, viaggiava in sella alla sua Yamaha 700 sulla statale 286, quando per cause ancora da accertare ha perso il controllo della moto, finendo contro il guardrail. I sanitari del 118 giunti sul posto hanno tentato in tutti i modi di salvarlo, ma non c’è stato nulla da fare: le lesioni si sono rivelate gravissime.

Quello che è successo ha gettato in un profondo sconforto l’intera comunità: il papà di Gabriele, titolare di uno storico ristorante del paese, era già stato colpito da un altro grave lutto. Pochi anni fa aveva perso la moglie.

Studente e videomaker

“Non ci sono parole – dicono in tanti – per questo immenso dolore. Gabriele era un ragazzo ancora con una vita davanti, un giovane solare che doveva realizzare tutti i suoi progetti”. Gabriele era uno studente di Scienze pedagogiche all’Università di Palermo, era impegnato in tante iniziative: “Non si tirava mai indietro – dice un amico – era un vulcano di idee e di energia”.

Il 26enne amava la fotografia ed era anche videomaker. Sui social, dove pubblicava i suoi video, aveva scritto: “Il mondo è un posto bello, ammiriamolo insieme”. Parole accompagnate da filmati mozzafiato, creati ad hoc proprio per condividere le immagini dei suoi viaggi e dei luoghi a lui cari, da Santorini a Cefalù, fino alla sua amata Castelbuono.

“Abbiamo il cuore a pezzi”

“Non è giusto – scrive sui social un’amica di famiglia – una vita così bella, così giovane, spezzata troppo presto. Siamo sconvolti, abbiamo il cuore a pezzi. Tutta la comunità abbraccia forte il suo papà, ma purtroppo le parole non possono alleviare un dolore così profondo”.

E ancora: “Addio dolce Gabri – il tuo sorriso e i tuoi occhi azzurri rimarranno per sempre impressi nei nostri cuori – scrive Marcella -, non meritavi questo destino, siamo increduli e distrutti, ora abbraccia la tua mamma”.

“Difficile trovare parole adeguate per quella che è davvero una tragedia familiare – scrive Rosario -. Desidero esprimere i miei sentimenti di vicinanza a al padre e a tutta la famiglia”. “Ciao Gabri – aggiunge Francesco – oggi è un giorno terribile. Ci eravamo ripromessi di vederci, ma non avrei immaginato che ciò non sarebbe mai più successo. Non ti dimenticherò mai”.

Il cordoglio dell’amministrazione comunale

Cordoglio anche dall’amministrazione comunale, con cui Gabriele aveva collaborato pochi anni fa proprio come videomaker. “La comunità di Castelbuono è profondamente addolorata per la sua tragica e prematura scomparsa – si legge in una nota -. Il sindaco, la giunta e l’intero consiglio comunale si stringono con affetto alla famiglia Allegra in questo momento di immenso dolore, esprimendo le più sentite condoglianze per una perdita che ha scosso l’intera cittadinanza”.

“Ha collaborato con noi, con dedizione”

“Gabriele era un giovane stimato e benvoluto da tutti, ricordato per la sua grande educazione e la sua natura affabile – sottolineano -. Due anni fa, durante il servizio civile, abbiamo avuto il privilegio di averlo al nostro fianco. Con la sua straordinaria creatività, Gabriele ha lasciato un segno tangibile nel nostro Comune, dimostrando il suo talento innato e la sua dedizione”.

“La sua inventiva non è mai passata inosservata. La sua assenza lascerà un vuoto profondo in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo e apprezzarne le doti umane. L’amministrazione comunale si unisce al lutto della famiglia, degli amici e di tutti coloro che hanno voluto bene a Gabriele, ricordandone il sorriso e l’impegno che metteva in ogni cosa”.

Altri due incidenti in città

Nel giro di pochi giorni, a Palermo, altre due vittime sulle strade. Lo scorso fine settimana ha perso la vita Salvatore Aliotta, 71enne investito in via Buonriposo da un 17enne che guidava uno scooter. Giuseppe Arcoleo, 61 anni, è morto invece in ospedale domenica scorsa dopo essere stato ricoverato in gravissime condizioni. Era rimasto ferito in un incidente in moto, avvenuto in viale Michelangelo a fine aprile.