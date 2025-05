Incidente in viale Michelangelo: motociclista muore in ospedale

Era rimasto gravemente ferito nell'impatto con tre auto

PALERMO – A fine aprile era rimasto coinvolto in un gravissimo incidente, dopo ventidue giorni è morto in ospedale. Giuseppe Arcoleo, motociclista di 61 anni, è deceduto a Villa Sofia per le gravi lesioni riportate nell’impatto.

L’incidente a fine aprile

L’incidente è avvenuto il 27 aprile in viale Michelangelo. In base a quanto ha ricostruito l’Infortunistica della polizia municipale, che sul posto ha effettuato i rilievi, Arcoleo si trovava in sella alla sua Ducati Panigale 1200, quando sarebbe avvenuto lo scontro con tre auto bloccate nel traffico.

La dinamica

In quel momento si sarebbe infatti verificato un rallentamento provocato da alcuni lavori in corso sulla strada e il motociclista non sarebbe riuscito a evitare l’impatto con i mezzi, una Dacia, un’Alfa Romeo Giulietta e una Citroen C1.

L’uomo era stato trasportato in ospedale in condizioni molto gravi ed era stato necessario il ricovero con la prognosi riservata. Le speranze si sono spente ieri, domenica 18 maggio, quando nel primo pomeriggio è stato accertato il decesso.

Altri due gravi incidenti a Palermo

Nel fine settimana un altro grave incidente è costato la vita a Salvatore Aliotta, 71enne investito in via Buonriposo. Nella tarda mattinata di oggi, invece, due pedoni sono stati travolti da un’auto mentre attraversavano in via Paolo Balsamo, vicino alla stazione centrale. Marito e moglie sono stati trasportati in ospedale: la donna in codice rosso, ha infatti riportato un grave trauma cranico.