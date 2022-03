Palermo, Catania: Miceli è il migliore, inizia la campagna elettorale

Plauso anche da consiglieri comunali e società civile

PALERMO – ” Franco Miceli è il miglior candidato possibile per rappresentare la coalizione progressista, per vincere le prossime elezioni amministrative, per governare con visione e passione la città di Palermo. Finalmente si afferma questa convinzione dentro i soggetti politici e anche tra chi, partendo dalla propria autoreferenzialità o dall’autocandidatura, ha teorizzato la riforma della politica”. Così in un post su Facebook l’esponente di Sinistra civica ecologista Giusto Catania commenta le evoluzioni sulla candidatura di Franco Miceli delle ultime ore. Un post che si conclude: “Comincia la campagna elettorale”.

Oggi il M5s locale ha visto in Call il leader nazionale Giuseppe Conte, dalla riunione c’è sato il via libera verso la continuazione dei contatti con l’area progressista.

“Evidentemente – scrive l’assessore Catania sui social -chi ha lavorato con spirito di squadra, mettendo da parte il proprio egocentrismo e le proprie legittime ambizioni, è riuscito a costruire una proposta credibile e convincente. Adesso si sciolgano gli ultimi passaggi formali”.

E poi: “A Palermo c’è una grande ed importante anomalia, unica al livello nazionale: si chiama Sinistra Civica Ecologista, un esperimento unitario delle forze politiche e sociali della sinistra, dei movimenti civici e delle soggettività ecologiste. In Italia – prosegue Catania – la sinistra si divide, a Palermo si unisce in un unico soggetto politico e già può rivendicare qualche merito: impedito accrocchi innaturali denominati “campo largo”; lavorato per l’unità della sinistra e della coalizione; scommesso su una autorevole candidatura unitaria; aver fatto prevalere il noi all’io”.

Subito dopo arriva anche il plauso di Valentina Chinnici, Massimo Giaconia, Roberto Li Muli, Michele Maraventano, Ottavio Navarra, Marco Frasca Polara, Rosana Rizzo, Roberto Zampardi. “In base a quanto riportato dalla stampa – dicono -, registriamo con viva soddisfazione un passo avanti da parte del Movimento 5 Stelle, e del Presidente Giuseppe Conte in particolare, nella direzione da noi auspicata a sostegno della candidatura a Sindaco di Palermo dell’architetto Franco Miceli. A questo punto, ci aspettiamo che domani anche il PD sciolga finalmente gli ultimi nodi rimasti, per avviare una buona volta la campagna elettorale, dopo aver definito con Franco Miceli il programma, le liste e la squadra nella ritrovata unità di intenti della coalizione, per disegnare insieme il futuro della nostra amata Palermo”.