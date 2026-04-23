Via Marturano, un centinaio di persone per ricordare gli operai morti

Nell'incidente hanno perso la vita Daniluc Tiberi e Najahi Jaleleddine

PALERMO – Un centinaio di persone si sono radunate in via Ruggero Marturano dove, lo scorso 10 aprile, hanno perso la vita il rumeno Daniluc Tiberi, 49 anni, e il tunisino Najahi Jaleleddine, di 41 anni. I due stavano eseguendo lavori di ripristino di un balcone, quandoil braccio della gru si è spezzato facendo fare loro un volo di circa 30 metri, con la corsa terminata sulla tettoia di una rivendita di pneumatici.

La manifestazione è stata organizzata dall’associazione Filis, la loro richiesta è semplice: giustizia per questi due operai e che non si verifichino più incidenti sul lavoro. Alla manifestazione ha preso parte anche Laura Troisi, moglie di Najahi Jaleleddine, che ha lasciato le due figlie di 3 e 7 anni.

Le indagini

Per l’incidente dello scorso 10 aprile ci sono quattro indagati, si tratta del proprietario dell’appartamento e committente dei lavori, Giuseppe Garraffa, del titolare dell’impresa Ediltec, Salvatore Macaluso, del noleggiatore della gru, Giovanni Agliuzza, e del manovratore del mezzo, Vincenzo Costa.

Sarà necessario chiarire la manutenzione della gru, così come la sua posizione ma anche l’esatta dinamica dell’incidente.