Bidoni h24 in strada, “centro storico sporco e senza decoro”

Delibera della prima circoscrizione

PALERMO – Troppi carrellati per i rifiuti in strada e tanti altri abbandonati in centro storico. La prima circoscrizione ha approvato la mozione del vice presidente Antonio Nicolao.

“I cassonetti restano h24 davanti le attività commerciali o i condomini. E poi ci sono quelli abbandonati. Questa situazione spiega Nicolao – provoca mancanza di decoro e pulizia”.

La delibera della circoscrizione vuole impegnare l’assessore all’ambiente, la Rap, la Srr e la polizia municipale: “È necessario che i carrellati abbandonati vengano ritirati dalla Rap invece di essere svuotati e lasciati lì, bisogna monitorare l’esatto rispetto degli orari di uscita ed entrata. Si potrebbe ragionare con gli esercenti che non hanno lo spazio sufficiente per i carrelati e verificare se sostituirli con i mastelli a condizioni che la quantità di rifiuti prodotti sia meno”.

“Insomma – conclude Nicolao – la raccolta differenziata porta a porta ha bisogno di verifiche, attenzioni e miglioramenti”.