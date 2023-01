Palermo, Cgil si unisce all’appello per l’asilo Padre Puglisi

Le parole dei segretari di Flc Cgil Palermo Fabio Cirino e Fillea Cgil Palermo Piero Ceraulo

1' DI LETTURA

“Avevamo già paventato il rischio di perdere i fondi del Pnrr per le scuole e ci uniamo all’appello del centro Padre Nostro affinché venga rifinanziata la misura per l’asilo di Brancaccio”. A dichiararlo sono i segretari generali di Flc Cgil Palermo Fabio Cirino e Fillea Cgil Palermo Piero Ceraulo che si associano all’appello lanciato dal presidente del centro Maurizio Artale.

Flc Cgil Palermo e Fillea Cgil Palermo ritengono inammissibile perdere occasioni vitali per i territori svantaggiati. “Non realizzare una struttura scolastica fondamentale per il quartiere Brancaccio è davvero inaccettabile – aggiungono Cirino e Ceraulo – I molteplici fondi messi a disposizione non possono andare persi, si rischia di lasciare ancora più nella marginalità quartieri come Brancaccio quando invece si dovrebbe avviare un percorso di riqualificazione delle periferie, partendo anche dalla realizzazione delle strutture scolastiche”.

Il sindacato esprime timori per il rischio che possa ripetersi la stessa perdita di fondi del Pnrr a causa della mancanza dei certificati di vulnerabilità sismica di alcune scuole cittadine. “Dalla scuola – aggiunge la Flc – passa il futuro del paese in termini di crescita civile, culturale e valoriale delle giovani generazioni e quindi della società futura. Bisogna garantire il diritto all’istruzione e e salvaguardare tutte le occasioni occupazionali per il futuro del settore delle costruzioni “.