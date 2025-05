Palermo, la chat del boss: “Per quanto riguarda la gara del Policlinico”

Mentre era in Brasile scriveva al suo braccio destro

PALERMO – I boss erano molto interessati alla gara per il servizio di ambulanza all’interno del Policlinico di Palermo. Si fregavano le mani in vista dell’aggiudicazione, ma alla fine saltò tutto per un intoppo burocratico. Restano le ombre e i sospetti dell’interesse mafioso nei messaggi della chat del boss di Pagliarelli Giuseppe Calvaruso.

Gli investigatori sono riusciti a bucare il sistema di protezione della conversazione fra il capomafia e il suo braccio destro Giovanni Caruso. Calvaruso si trovava a Natal in Brasile. L’8 maggio 2020 Caruso lo informava: “Sono stato dai ragazzi dell’ambulanza per quanto riguarda la gara del Policlinico. Mi hanno spiegato tutto bene quello che è successo”. Si erano messi d’accordo con qualcuno: “… hanno fatto reti con… perché aveva i requisiti per partecipare alla gara“.

Se ne stava occupando un “progettista, dice che era tutto pronto e mancava solo la polizza fideiussoria… non c’erano problemi. Poi alle 20 li chiamano dicendo che non si poteva fare, i ragazzi hanno fatto un miracolo ed hanno fatto la polizza in due ore”.

Solo che “alle 12 scadenza gara non risponde più al cellulare, il progettista non presenta la gara ed è scoppiato l’inferno, siamo rimasti fuori, abbiamo parlato con il commercialista lui si è messo a piangere dicendo che cerca di risolvere il problema è che dirà tutta la verità”. Qualcun altro si aggiudicò la gara.

“Loro un po’ di colpa ce l’hanno perché non possono mandare a puttane tutto il lavoro fatto. Sono stati leggeri. Che nervi!!!”, commentava Calvaruso.

Qualcuno sospettava che il loro riferimento, diceva Caruso, “per agire in questo modo ha degli interessi a fare vincere gli altri non inviando in tempo utile la documentazione della gara, perché si tratta di un margine di guadagno di 2 milioni”. Calvaruso non disperava: “Vediamo chi vince la gara e poi ci organizziamo“.

Le famiglie mafiose hanno storicamente mostrato interesse per i servizi funebri e il trasporto dei malati. In questo caso era emerso il controllo dei mezzi privati, ma nel 2020 avevano provato a fare il salto di qualità con una commessa pubblica.