 Palermo, chiude Nero Miciok: la caffetteria per gli amanti dei gatti
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Chiude Nero Miciok, la caffetteria per gli amanti dei gatti va in pensione

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L'annuncio social dopo 10 anni di attività
VIA ARIMONDI
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1 min di lettura

PALERMO – Per dieci anni è stato un punto di riferimento a Palermo per gli amanti di torte, cioccolate calde e caffè da gustare insieme ai gattini, anima distintiva del locale. Nero Miciok di via Arimondi chiude. A dare l’annuncio i titolari sulla pagina Fb del locale per gli amanti dei felini.

Il post dei titolari di Nero Miciok

“I miciokkini sono in pensione dal lavoro, tutti insieme a casa loro – si legge nel post di addio -. Il Nero Miciok è chiuso per sempre. Ringrazio la stampa siciliana. Ringrazio la stampa nazionale. Ringrazio la Rai. Grazie per gli articoli e per le interviste rilasciate in questi 10 splendidi anni. Per me è stato un onore aver aperto il primo Neko del Sud Italia. Ringrazio chi ha assaporato lo spirito di un Neko. E negli anni ha frequentato con tatto la casa dei miei bimbi. È stato un bel viaggio. Spero di aver fatto apprezzare il meraviglioso mondo del gatto. Grazie a tutti”.

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