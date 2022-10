Palermo-Cittadella, Corini: “La prestazione c’è stata”

"È un momento delicato, accettiamo i fischi dello stadio"

2' DI LETTURA

PALERMO – Al termine della gara tra Palermo e Cittadella terminata 0-0, il tecnico dei rosanero Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa per commentare l’incontro: “La mia lettura e il parametro che faccio, lo faccio anche in base all’avversario. Il Cittadella è una squadra brava a sporcare il gioco e aggredire alto. Abbiamo provato a giocare, il primo tempo è stato più duro sicuramente. Sulla lunghezza della partita abbiamo preso più campo e abbiamo riempito l’area, con alcune situazioni importanti per fare gol. Se una squadra doveva vincere quella era la nostra. La prestazione secondo me c’è stata e anche una crescita rispetto al Pisa. E’ un momento delicato e accettiamo i fischi, la vittoria non arriva da tempo. Dobbiamo spostare l’inerzia dalla nostra parte”.

“Ci sono attitudini e caratteristiche nell’attacco della porta, noi proviamo a cerare più densità dentro l’area – prosegue Corini -. Possiamo fare meglio ma la volontà di fare determinante cose c’è, la squadra ci ha provato fino alla fine e il parametro lo faccio anche sul valore difensivo della squadra avversaria. Qualche difficoltà c’è stata perché loro difendevano forte, abbiamo provato a far gol fino al 96’. Ho visto una squadra solida dal punto di vista mentale, abbiamo sempre provato a fare le nostre cose. Il peso della vittoria che manca c’è, la voglia di reagire però la vedo e stiamo lavorando per far arrivare questa vittoria prima possibile”.

“Rimane qualche difetto strutturale per cercare di essere più incisivi. Riusciamo a creare i presupposto ma non sempre a finalizzare. La partita scorsa abbiamo fatto tre gol e oggi meritavamo di fare gol. Su Devetak dico che non gioca da maggio anche per un infortunio importante al polpaccio. Oggi volevo avere più fluidità sulla corsia mancina mettendo un mancino puro, ma devo considerare anche il lato condizionale. Su Gomes dico che ha fatto bene, è un giocatore dinamico e molto intelligente. Riesce bene a uscire dalle pressioni avversarie, l’ho tolto oggi anche perché era ammonito. Elia ha avuto una distorsione al ginocchio, ci preoccupa un po’ ma aspettiamo gli esami strumentali”, ha concluso il mister dei rosanero.