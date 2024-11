Palermo-Cittadella, chance dal 1′ per Le Douaron: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

Nel dodicesimo turno del campionato di Serie B, il Palermo ospita il Cittadella allo stadio “Renzo Barbera”. Dopo il turno infrasettimanale, arriva il terzo incontro in nove giorni per la compagine rosanero guidata dal Alessio Dionisi. La squadra del capoluogo siciliano è alla ricerca del quarto risultato utile consecutivo, potendo anche puntare alla seconda vittoria di fila in casa.

Nelle ultime cinque gare di campionato, il Palermo ha perso solo una volta contro la Salernitana. Poi due vittorie e due pareggi per Brunori e compagni. In graduatoria, i rosanero sono attualmente a quota 16 punti e dopo il pareggio esterno con il Mantova vogliono tornare a vincere per la seconda volta consecutiva di fronte il pubblico dell’impianto sportivo di viale del Fante.

Al “Barbera” arriva dunque il Cittadella di mister Alessandro Dal Canto. Non un periodo positivo per i granata: nelle ultime cinque gare i veneti hanno raccolto soltanto due punti, frutto di due pareggi; poi tre sconfitte per loro. E anche la classifica non è delle migliori per la squadra di Dal Canto, attualmente ferma a 9 punti in classifica e al penultimo posto.

Palermo-Cittadella, le probabili formazioni

Mister Dionisi ritrova Brunori tra i convocati, ma non dovrebbe partire titolare nel suo 4-3-3. Possibile spazio per Pierozzi a destra e Lund a sinistra, con Diakité e Ceccaroni che rifiatano. In mediana dovrebbe tornare titolare Verre. In avanti ballottaggio tutto francese Herny–Le Douaron per il ruolo di centravanti.

Il tecnico dei granata Dal Canto potrebbe riproporre, invece, il 3-5-2 per i suoi, lo stesso visto contro la Samp nell’ultima partita di campioanto. In campo dal primo minuto gli ex rosanero Salvi e Masciangelo. In avanti, la coppia d’attacco dovrebbe essere formata da Magrassi e Rabbi.

PALERMO (4-3-3): Desplanches; Pierozzi, Nedelcearu, Nikolaou, Lund; Segre, Gomes, Verre; Insigne, Le Douaron, Di Francesco.

CITTADELLA (3-5-2): Kastrati; Pavan, Carissoni, Salvi; Vita, Amatucci, Tronchin, Branca, Masciangelo; Magrassi, Rabbi.