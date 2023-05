Palermo, condanne a assoluzioni: sconto per il capomafia

L'elenco degli imputati si apre con Giulio Caporrimo, boss di San Lorenzo

PALERMO – La ricostruzione dell’accusa regge anche in appello, ma le pene sono meno pesanti. Il processo riguardava il mandamento mafioso di San Lorenzo, tra i più colpiti dalle inchieste e dai processi degli ultimi anni.

L’elenco dei condannati si apre con Giulio Caporrimo, il capomafia che diceva: “Io sono Cosa Nostra”, per mettere le cose in chiaro e stroncare sul nascere il tentativo dei nuovi boss di farsi largo. Per Caporrimo la pena scende da 16 a 10 anni e 8 mesi. Era difeso dagli avvocati Giovanni Di Benedetto e Jimmy D’Azzò. Il processo fotografava i sette mesi di libertà di Caporrimo, fra febbraio e settembre 2017.

Questi gli altri imputati e le pene (tra parentesi quelle di primo grado): Vincenzo Billeci 8 anni (10 anni e 8 mesi, difeso dall’avvocato Giuseppe Avarello), Francesco Paolo Liga 8 anni e 2 mesi, Nunzio Serio 16 anni (20 in continuazione con una precedente condanna), Vincenzo Taormina (9 anni e 8 mesi (12 anni e 4 mesi, era difeso dagli avvocati Angelo Formuso e Giovanni Di Benedetto).

Assolti Giuseppe Enea (7 anni) e Francesco Di Noto (4 anni e 10 mesi), assistiti dagli avvocati Giulio Bonanno e Rosa Garofalo.

Successivamente Caporrimo sarebbe stato coinvolto in un altro blitz. Era contrario al progetto di riconvocare la cupola di Cosa Nostra palermitana che nel maggio 2018 si è riunita a Baida. Non riconosceva la figura di Francesco Palumeri, scelto da Calogero Lo Piccolo per comandare nel suo mandamento.

Non metteva in discussione la decisione di Lo Piccolo, figlio di Salvatore e fratello di Sandro, da cui aveva ricevuto il testimone in un summit del 2017. Non riteneva però che Palumeri fosse degno del ruolo. Non comprendeva i motivi della sua scalata criminale.

Confermato anche il risarcimento danni alle parti civili, assistite dagli avvocati Salvatore Caradonna (per Addiopizzo), Maurizio Gemelli, Salvatore Forello e Valerio D’Antoni (per lo “Sportello di Solidarietà alle Vittime” e Fai, Comune di Palermo (avvocato Ettore Barcellona ), Solidaria Sos Onlus ed Sos Impresa (avvocato Fausto Maria Amato), Centro studi Pio La Torre (avvocato Francesco Cutraro).