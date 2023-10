Palermo, consegnata la settima vasca alla Rap. Lagalla: “Buona notizia”

La prima tranche ha una volumetria pari a 180 mila mc

PALERMO – Questa mattina è stato firmato, presso l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica Utilità, il verbale di consegna del primo lotto della settima vasca di Bellolampo, in adempimento all’Ordinanza sindacale n°203 del 28/10/2023 che dà il via libera al conferimento dei rifiuti pretrattati cittadini.

La prima tranche ha una volumetria pari a 180 mila mc e consentirà, presumibilmente, una durata di abbancamento di circa 6/8 mesi; tempo utile per il completamento della restante parte della settima vasca che avrà una capacità complessiva di circa 960 mila mc per una durata di circa 3/4 anni.

Il futuro completamento di tutte le opere della settima vasca comprende il nuovo impianto di stoccaggio del percolato (vasca in cemento armato di circa 4 mila mc) oltre alle strutture accessorie quali autorimessa per i mezzi d’opera della discarica, uffici, spogliatoi e servizi igienici per citarne alcune. Primo tassello verso una progressiva crescita della Piattaforma impiantistica di Bellolampo.

Lagalla e Mineo: “Buona notizia per la città“

“La consegna del primo lotto della settima vasca – dichiarano il Sindaco Roberto Lagalla e l’Assessore alle Politiche Ambientali Andrea Mineo – è senz’altro una buona notizia per tutta la città e per la RAP. Testimonia l’impegno proficuo che in questo ultimo anno vi è stato tra l’amministrazione comunale, l’assessorato alle politiche ambientali, la propria controllata RAP in sinergia con l’Assessore all’energia On. Roberto Di Mauro ed i suoi uffici che ringraziamo per la sensibilità dimostrata in questo lungo percorso. L’amministrazione comunale ha posto in essere un ingente mole di investimenti per la modernizzazione e l’ampliamento dell’impiantistica del polo industriale di Bellolampo nell’ottica del progressivo e consistente aumento della raccolta differenziata e del raggiungimento dell’economia circolare del rifiuto nel quale si innesta senza dubbio l’utilizzo di una infrastruttura strategica come questa. L’ordinanza sindacale n°203 firmata lo scorso 28 ottobre – concludono Lagalla e Mineo – ha permesso oggi la consegna sebbene anticipata del primo lotto funzionale della settima vasca consentendo la continuità nel ciclo rifiuti e scongiurando sia la necessità di dover sostenere costi extra per il trasporto e lo smaltimento degli stessi che ogni possibile emergenza“.

Todaro: “A breve altri impianti a Bellolampo”

“Quello di oggi – commenta il presidente di Rap, Giuseppe Todaro – è un passaggio fondamentale nel percorso di normalizzazione avviato da alcuni mesi. Con la consegna della prima trance della settima vasca, e il conseguente avvio degli abbancamenti dei rifiuti pretrattati nel primo lotto, si darà infatti respiro alla situazione emergenziale relativa alla raccolta dei rifiuti. Questo, inoltre, è un primo passo importante verso l’implementazione della piattaforma di Bellolampo, dove a breve saranno realizzati ulteriori e nuovi impianti – come l’impianto di biometano, di ingombranti, per il trattamento della plastica e pannolini – finalizzati al potenziamento della raccolta differenziata e alla valorizzazione dei rifiuti come risorsa. Ringrazio il sindaco e l’assessore Mineo per l’attenzione da sempre mostrata verso l’azienda e rispetto alla gestione dei rifiuti e per avere risposto con prontezza alla richiesta di Rap di un’Ordinanza Sindacale, che ci ha consentito di andare avanti con l’attività in attesa della consegna del primo lotto e della conclusione dei lavori di revamping dell’impianto di TMB”.

Nella giornata di giovedì dopo avere svolto i rituali adempimenti tecnici operativi aziendali l’azienda inizierà ad abbancare nel lotto consegnato.