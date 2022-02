Palermo, ‘assunzioni fittizie’: consulente del lavoro assolta

Cade l'accusa di truffa nata da un'ispezione Inps

PALERMO – Cade l’accusa di truffa. Il Tribunale ha assolto la consulente del lavoro Letizia Caruso. L’ipotesi era che avesse assunto due dipendenti fittiziamente con il solo obiettivo di fargli ottenere successivamente l’indennità per disoccupazione “mini Aspi” .

Gli ispettori dell’Inps dissero che i due dipendenti in realtà non avevano mai lavorato presso lo studio Caruso.

Il Tribunale presieduto da Salvatore Flaccovio ha assolto oltre a Caruso, difesa dall’avvocato Massimiliano Miceli, anche la dipendente Angelina Prestigiacomo (avvocato Giacomo Cannizzo) con formula piena perché il fatto non sussiste.

L’altra dipendente era stata invece condannata in abbreviato, mentre il giudice ha assolto Caruso anche per il concorso nel reato. Non ha commesso il fatto.